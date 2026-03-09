Japón despliega por primera vez un lanzador de misiles en la isla de Kyushu

Las Fuerzas de Autodefensa de Japón han iniciado el traslado de un lanzador de misiles al sur de la isla de Kyushu para preparar el despliegue de proyectiles de largo alcance en la zona, el primero de este tipo.

El traslado del lanzador a la isla más meridional del archipiélago, con un rango de alcance de 1,000 kilómetros, se ha iniciado este lunes y se espera que finalice a lo largo del mes de marzo, según ha informado la agencia de noticias japonesa Kyodo.

Con esta decisión el Gobierno nipón busca adquirir la capacidad de contraatacar objetivos enemigos, un giro en la política japonesa, centrada exclusivamente hasta este momento en la autodefensa.

De acuerdo con el Ejecutivo de Sanae Takaichi, este nuevo lanzador podría iniciar un ataque si se determina que un país enemigo ha atacado Japón antes incluso de sufrir daños en territorio nacional.

Antes de las elecciones celebradas el 8 de febrero, en las que resultó ganadora, la política del Partido Liberal Democrático (PLD) aprobó un presupuesto récord en materia militar, una de sus principales promesas de la campaña electoral que la llevó por primera vez al frente del Gobierno japonés en octubre de 2025.

Medios japoneses han informado del creciente malestar de los habitantes de Kumamoto, la población donde se ha emplazado el lanzador, al considerar que el Ministerio de Defensa del país no ha dado las suficientes explicaciones sobre el despliegue, al tiempo que avisan de que esta decisión puede convertir a la zona en un objetivo militar.