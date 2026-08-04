Leagues Cup buscará en México respuesta económica

El torneo binacional tendrá novedades en su versión 2026, pero lo principal es que, la Leagues Cup podrá probar cuánto le genera en ganancias un partido en México, algo inaudito

En sus siete años de existencia, tendrá por primera vez juegos en México, pero solo cuatro de un total de 62. Las sedes son: Estadio Banorte, Nemesio Diez y el Universitario.

Informes financieros de ediciones pasadas señalan que la MLS acapara cerca de dos tercios de las ganancias totales de taquilla y patrocinios, dejando una porción menor para los 18 clubes de la Liga MX. Sin embargo, para los equipos “modestos” en ingresos, podrán contar con 100 mil dólares por participar.

De los 18 equipos de la Liga MX, el Atlante entra a la dinámica y enfrenta su primer torneo internacional como miembro de Liga MX, circuito al que regresó 12 años después. Sin embargo, cada club le da un significado diferente a Leagues Cup.

Los Potros abrirán ante Vancouver Whitecaps FC y para el entrenador Miguel Herrera, el torneo binacional no debe representar una presión más: "No hay ninguna exigencia para nosotros; sinceramente, no estamos pensando en la exigencia de la MLS. Vamos a competir y a salir a ganar los partidos; después, veremos para qué nos alcanza. El certamen servirá para demostrar que estamos listos para estar en todos los torneos que impliquen estar en la Liga MX”.

Por su parte, en Pumas, el entrenador Esteban Solari dijo que el torneo es una oportunidad: “No juego partidos ni torneos amistosos. Esta es una oportunidad de competir por una copa internacional. Hay que aprender a hacerlo para lo que puede ser el futuro del equipo. Ganar reafirma un montón de cosas. Pero no sólo es ganar o perder, sino la forma, el cómo, porque el resultado puede ser engañoso”, dijo desde Charlotte FC en el Estadio Bank of America.

En la Leagues Cup, cada equipo juega un mínimo de 3 partidos en la Fase Uno y los que clasifiquen a la siguiente ronda jugarán más encuentros, hasta un máximo de 6 partidos si llegan a la final o al partido por el tercer lugar.

_ ¿Qué beneficios pueden considerar los equipos del torneo?

La clasificación a Concachampions: los tres mejores equipos aseguran su plaza y el campeón del torneo avanza directamente a los octavos de final.

Aproximación a los fans en Estados Unidos: Alcanzar a la base de aficionados hispanos y mexicanos que residen en territorio estadounidense.

Aumentar el valor comercial: se incentiva el consumo de merchandising de los equipos y se espera una mejor respuesta al alcance de transmisión a través de plataformas como Apple TV.

Rivalidad regional directa: La confrontación competitiva y directa entre las dos principales ligas de fútbol de Norteamérica.

Parcial. El entrenador del Atlante, el ‘Piojo’ Herrera considera que, con cuatro partidos en México, no puede llamarse “torneo binacional”. FOTO: ESPECIAL

DATOS VITALES:

Leagues Cup 2026 comienza el 4 de agosto, con la participación de 36 clubes de Major League Soccer y LIGA MX que competirán en Estados Unidos y México.

Todos los partidos de Leagues Cup estarán disponibles la plataforma Apple TV, con encuentros seleccionados transmitidos también por TelevisaUnivision, FS1, Imagen TV, TSN y RDS.

PREMIOS: