HRW pide a los aliados de EU condenar los ataques contra narcolanchas en el Caribe y el Pacífico

Human Rights Watch pidió este martes a los aliados de Estados Unidos que condenen los ataques de Washington contra supuestos barcos de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, que la oenegé considera "ilegales".

Más de 80 personas han muerto en la campaña de la administración Trump contra presuntos narcotraficantes, que comenzó en septiembre. Las autoridades estadounidenses no han aportado pruebas específicas de que los barcos atacados transportaran drogas.

Los gobiernos que colaboran con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico deberían evaluar si el intercambio en materia de inteligencia "corre el riesgo de convertirlos en cómplices de los ataques", declaró la organización en un comunicado, en el que calificó los ataques de "ejecuciones extrajudiciales ilegales".

"El orden internacional basado en normas depende de que los países se pronuncien contra las violaciones, incluso cuando son cometidas por aliados poderosos", dijo Sarah Yager, directora de Human Rights Watch en Washington.

HRW incluyó a Canadá, Reino Unido, Francia y los Países Bajos entre los países que, según la organización, deberían condenar más enérgicamente la campaña, que ha dividido a los legisladores en el Congreso estadounidense y ha puesto bajo presión a altos funcionarios.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el gobierno de Trump son objeto de críticas en particular por un segundo ataque de las fuerzas estadounidense contra una embarcación, que ultimó a dos sobrevivientes de un primer misil.

Según la Casa Blanca, fue un almirante estadounidense bajo el mando de Hegseth quien ordenó ese segundo ataque.

La oenegé señaló que Francia, Reino Unido y los Países Bajos "tienen una influencia significativa en el Caribe" y deberían "actuar con la debida diligencia y evaluar su cooperación marítima" con la campaña militar de Washington.

"Según el derecho estadounidense e internacional, los acusados de delitos deben ser detenidos y juzgados, no ejecutados sumariamente", afirmó la organización de derechos humanos.