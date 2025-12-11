Hamás condena "firmemente" el reinicio de los lazos diplomáticos entre Bolivia e Israel

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha condenado "firmemente" este jueves la restauración de los lazos diplomáticos entre Bolivia e Israel, interrumpidos por el Gobierno de Luis Arce hace poco más de dos años por la ofensiva lanzada contra la Franja de Gaza en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Condenamos firmemente la decisión del Gobierno boliviano de restaurar sus relaciones diplomáticas con la criminal entidad sionista y la marcha atrás en el paso honorable dado por el anterior Gobierno de Bolivia para cortar relaciones con la ocupación ante el genocidio cometido contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza", ha dicho.

Así, ha reclamado a las autoridades del país sudamericano que "no participen en el blanqueo de la ocupación y del criminal de guerra (Benjamin) Netanyahu" y que "se ciñan a su posición histórica en apoyo a la causa justa del pueblo palestino y su legítima lucha por la liberación y la independencia".

"Renovamos nuestro llamamiento a todos los países y organizaciones para que sigan aislando a la entidad sionista y haciendo que rinda cuentas por sus crímenes contra nuestro pueblo y sus graves violaciones del Derecho Internacional y los valores humanos", ha zanjado el grupo islamista, según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

El reinicio de los lazos entre Bolivia e Israel fue suscrita el martes en un acuerdo de cooperación firmado en Estados Unidos por el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, y su homólogo boliviano, Fernando Aramayo, quienes ya adelantaron este paso tras la victoria de Rodrigo Paz en las presidenciales que se celebraron en octubre en el país latinoamericano.