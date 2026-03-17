Congreso El Salvador avala cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas

El Congreso de El Salvador, de mayoría oficialista, reformó el martes la Constitución para avalar la cadena perpetua en el país centroamericano para quienes sean hallados culpables de homicidio, violación y terrorismo, en medio de una ofensiva contra las pandillas que está por cumplir cuatro años de vigencia.

Los diputados aprobaron el cambio que permite ampliar por más de 30 años la permanencia en prisión de una persona aunque ya tenga una condena de más de 100 años, como sucede en Argentina, Perú y Chile.

"Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión", escribió el presidente Nayib Bukele antes de la aprobación.

La reforma a la Constitución se produjo casi una semana después de que un grupo de abogados internacionales señalaron que existen "bases razonables" para creer que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad durante el polémico estado de emergencia, entre ellos, encarcelamiento arbitrario, tortura, desaparición forzada, persecución y asesinatos.

El Gobierno niega las acusaciones.El Salvador permanece desde fines de marzo de 2022 bajo un régimen de excepción, que ha suspendido algunas garantías fundamentales y que ha permitido a los cuerpos de seguridad detener a más de 90,000 personas, así como reducir drásticamente el número de homicidios en el otrora violento país.