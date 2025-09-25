EU proyecta un G20 a su medida

Naciones Unidas. Estados Unidos lanzó ayer 25 de septiembre, un ataque contra el foro del G20, actualmente presidido por Sudáfrica, prometiendo reformar el grupo de potencias mundiales cuando asuma la presidencia el próximo año.

"Ni diversidad, ni equidad, ni inclusión, ni un presupuesto con perspectiva de género. En segundo lugar, agilizaremos los procesos dentro del G20", declaró Allison Hooker, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, en representación de Marco Rubio, en una reunión ministerial de los países del G20 en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

La presidencia rotatoria del foro, que reúne a las 20 mayores economías del mundo, la ostenta este año Sudáfrica, el primer país del continente africano en liderar el grupo.

Los jefes de Estado y de gobierno del G20 se reunirán en noviembre en Sudáfrica.

El presidente Donald Trump ataca regularmente a Pretoria, acusándola de perseguir a los agricultores blancos.

Trump confirmó que no asistirá a este encuentro y que Estados Unidos estará representado por su vicepresidente, J.D. Vance.

De igual manera, Rubio ha evitado las reuniones ministeriales del G20.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha liderado una cruzada contra los programas que promueven la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) y promueve el desmantelamiento de políticas que favorecen a las minorías raciales o a las personas transgénero en la sociedad estadounidense.

Durante su discurso de ayer 25 de septiembre, en la ONU, Hooker denunció las "horas dedicadas" a discutir estos programas, que desvían al G20 de su propósito original, como la cooperación económica, y prometió retomarlos bajo la presidencia de Trump.

Preocupaciones de Trump

Naciones Unidas comunicó al presidente Donald Trump el inicio de una "investigación exhaustiva" sobre lo que el líder estadounidense calificó de "triple sabotaje" durante su visita a la sede de la organización.

Washington envió el miércoles una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, exigiendo explicaciones sobre el fallo de una escalera mecánica que dejó atrapados a Trump y a la primera dama, Melania Trump, así como el mal funcionamiento del teleprompter y del sistema de megafonía.

"El secretario general informó a la Misión Permanente de Estados Unidos que ya había ordenado una investigación exhaustiva y expresó que la ONU está dispuesta a cooperar con total transparencia con las autoridades estadounidenses para determinar las causas de los incidentes", declaró el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.