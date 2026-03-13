Atacante de sinagoga en Estados Unidos se dio un tiro en la cabeza, según el FBI

El hombre que murió mientras atacaba a una sinagoga en Estados Unidos el jueves se disparó a sí mismo, dijo la agente del FBI Jennifer Runyan en una conferencia de prensa el viernes.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional había identificado al hombre como Ayman Mohamad Ghazali, de 41 años.

Aunque ha trascendido que perdió a miembros de su familia en los ataques de Israel a Líbano a comienzos de mes, "sería irresponsable de mi parte especular sobre su motivo" para atacar un lugar de culto en Detroit, indicó Runyan.

El hecho ocurrió el jueves cuando Ghazali estrelló una camioneta contra la sinagoga Temple Israel en West Bloomfield, en el estado de Míchigan, lo que provocó un incendio y desencadenó un fuerte operativo policial.

Ghazali llegó a la ciudad de Detroit en 2011 con una visa para cónyuges de estadounidenses. En 2016 obtuvo la ciudadanía.

El "personal de seguridad lo vio y se enfrentó con él a tiros", indicó el alguacil del condado de Oakland, Michael Bouchard, el jueves luego del ataque.

El FBI anunció que el incidente se investiga "como un acto de violencia dirigido contra la comunidad judía".

Un vecino declaró al periódico Detroit Free Press que Ghazali "perdió recientemente a familiares en un ataque israelí en Líbano".

Una fuente de la comunidad libanesa-estadounidense de Michigan dijo a CBS News que el ataque ocurrió "unos 10 días antes" y "mató a varios de sus familiares, dejándolo devastado".

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