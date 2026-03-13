Sabalenka vence a Noskova y avanza a su tercera final de Indian Wells

La bielorrusa Aryna Sabalenka avanzó este viernes con autoridad a su tercera final de Indian Wells (California), uno de los torneos que más se le resisten, al vencer en sets corridos a la checa Linda Noskova.

La número uno mundial tumbó a Noskova (14º) por 6-3 y 6-4 en la primera de las semifinales femeninas del viernes en este certamen WTA 1000.

Sabalenka, derrotada en la final del año pasado por la joven rusa Mirra Andreeva, tendrá el domingo una nueva oportunidad de alzar su primera corona de Indian Wells frente a la kazaja Elena Rybakina o la ucraniana Elina Svitolina.

En el caso de que sea Rybakina quien progrese, Sabalenka tendrá a su mano vengar derrotas muy dolorosas ante la kazaja.

Rybakina, que el jueves desbancó del número dos de la WTA a Iga Swiatek, venció a la bielorrusa en la final de Indian Wells de 2023 y, más recientemente, en la del pasado Abierto de Australia de finales de enero.

Por ahora Sabalenka se ha mostrado intratable en estas dos semanas en el desierto californiano, donde no se ha dejado un solo set camino a una tercera final en los últimos cuatro años.

Rybakina ante Svitolina

La bielorrusa, de 27 años, tampoco dio tregua el viernes a Noskova, de 21, que disputaba sus primeras semifinales en el Valle de Coachella y sus segundas de categoría WTA 1000.

El potente tenis de la jefa de la WTA desbordaron a la checa sobre una superficie que, con temperaturas superiores a los 30º Celsius, era mucho más rápida que en jornadas anteriores, lo que benefició a Sabalenka.

La bielorrusa conectó 11 aces, por cinco de su rival, hasta 37 golpes ganadores y siete roturas del servicio de Noskova, que hasta ahora había sido su mejor arma.

Tras un primer set decantado claramente del lado de Sabalenka, Noskova entregó su saque otra vez al inicio de la segunda manga, una única concesión que su oponente explotó para sellar el triunfo minutos antes de llegar a la hora y media de partido.

A continuación Elena Rybakina hacía su regreso a las semifinales de Indian Wells por primera vez desde su victoria en 2023.

La kazaja lo hacía por primera vez elevada al segundo lugar de la WTA, un lugar que Swiatek le tuvo que ceder después de perder en los cuartos del jueves ante Svitolina.

La ucraniana, de 31 años y novena del ranking mundial, llevaba desde 2019 sin alcanzar las semifinales de Indian Wells.

El sábado será el turno de las semifinales del Masters 1000 masculino. El español Carlos Alcaraz, número uno mundial, chocará con el ruso Daniil Medvedev y el italiano Jannick Sinner ante el alemán Alexander Zverev.

rrg