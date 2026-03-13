Presidente de Ecuador declara toque de queda en cuatro provincias para operaciones contra el crimen

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó ⁠el viernes un toque de queda nocturno en cuatro provincias del país a partir del ⁠15 de marzo para realizar ⁠operaciones militares contra grupos criminales, con el apoyo de Estados Unidos.

La medida, que abarca a las provincias costeras de Guayas, El Oro, Santo Domingo y Los Ríos, donde están rutas claves del narcotráfico en el país andino, tendrá una franja horaria de 23:00 a 05:00 hora local, según el decreto firmado por Noboa.

Ecuador y Estados Unidos comenzaron desde inicios de mes operaciones militares conjuntas contra los grupos criminales en territorio ecuatoriano.

La última operación se ejecutó en una zona cerca a la frontera con Colombia y, según el Ministerio de Defensa ecuatoriano, se destruyó un sitio de descanso y un ⁠campamento de narcotraficantes.

El campamento pertenecía ⁠a los Comandos ⁠de la Frontera (CDF), un grupo criminal colombiano integrado ⁠por disidentes de las FARC, y tenía capacidad para unas 50 personas, según el ministerio.

Noboa ha hecho de la represión militar contra el crimen organizado un pilar fundamental de su gobierno, lo que ha generado fricciones diplomáticas con Colombia.

Noboa implementó recientemente ⁠aranceles al país vecino, acusando a su gobierno de no combatir adecuadamente el narcotráfico.

rrg