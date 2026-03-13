EU ordena la salida de su personal no esencial de Omán ante escalada de ataques de Irán

Estados Unidos ordenó el viernes a sus empleados gubernamentales que no realizan funciones de emergencia en Omán que abandonen ese país del Golfo Pérsico en momentos en que la guerra arrecia en Medio Oriente.

El Departamento de Estado actualizó además su advertencia a los estadounidenses por "riesgos de seguridad" al destacar que "ha habido una amenaza constante de ataques con drones y misiles por parte de Irán así como significativas disrupciones en los vuelos comerciales".

Dos personas murieron por el ataque de un dron en el norte de Omán, reportaron el viernes medios estatales, mientras Irán continúa sus ataques contra sus vecinos.