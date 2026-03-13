Hacienda reactiva estímulo fiscal al diésel tras alza de precio por guerra en Irán

Ante el alza en el precio del diésel en México por la guerra en Irán, el gobierno federal reactivó los estímulos fiscales a ese combustible por primera vez desde hace un año.

Por otro lado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dejó sin ningún apoyo fiscal a la gasolina regular o Magna y a la gasolina premium o roja, a pesar del repunte de los precios del petróleo desde el inicio de la guerra en Irán.

¿Cuánto pagarás de impuestos por el diésel?

Desde este sábado 14 hasta el próximo viernes 20 de marzo, el gobierno federal otorgará un estímulo fiscal al diésel de $2.59 por litro, dio a conocer esta tarde la SHCP en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Eso significa que en esa semana, los transportistas pagarán $4.77 de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por cada litro de diésel, una reducción de $2.59 frente a los $7.36 que se tenían que pagar hasta este viernes 13 de marzo.

Es la primera vez desde mediados de marzo de 2025 que el gobierno federal otorga estímulos fiscales al diésel.

La reactivación del estímulo se da luego de que, desde el inicio de la guerra en Irán el pasado sábado 28 de febrero, el precio del diésel ha incrementado $1.58, pasando de $26.37 antes de la guerra a $27.95 este viernes 13 de marzo.

¿Cuánto pagarás de impuestos por las gasolinas?

En el caso de las gasolinas Magna y premium, el gobierno federal dejó a los combustibles sin ningún estímulo fiscal pese a que también han experimentado alzas en sus precios por la guerra en Irán.

Del 14 al 20 de marzo, los automovilistas deberán pagar las siguientes cuotas de IEPS:

Gasolina Magna: $6.70 por litro.

Gasolina premium: $5.66 por litro.

Desde el inicio de la guerra, la gasolina regular o Magna ha subido 8 centavos, pasando de $23.56 por litro antes de la guerra a $23.64 por litro este viernes 13 de marzo.

En tanto que la gasolina premium o roja ha incrementado 14 centavos, de $25.70 antes del conflicto a $25.84 este viernes.

¿Por qué ha subido la gasolina y el diésel por la guerra?

Los precios de las gasolinas y el diésel han subido en México y el resto del mundo debido al repunte de los precios internacionales del petróleo por el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

El petróleo Brent del Mar del Norte ha repuntado 43% desde el inicio del conflicto, pasando de 72.87 dólares por barril antes de la guerra a 103.89 dólares por barril al cierre de este viernes 13 de marzo.

El estrecho de Ormuz es una vía crucial para el paso del petróleo del Golfo Pérsico.

Por él pasa el 20% del suministro mundial de crudo y gas natural, por lo que su bloqueo supone una disrupción relevante a la oferta mundial de petróleo, lo que explica el incremento en los petroprecios.

Este jueves, el nuevo líder supremo de Irán amenazó con que continuará bloqueando el estrecho de Ormuz, además de que se ha reportado el ataque de varios buques en el Golfo Pérsico.