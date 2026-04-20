EU impone restricciones de visa a 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa; incluye familiares y socios

El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes la imposición de restricciones de visa a 75 personas con vínculos familiares, personales o comerciales con integrantes del Cártel de Sinaloa, en un nuevo esfuerzo por frenar las redes del narcotráfico.

La medida fue dada a conocer por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que detalló que las sanciones se aplican a personas relacionadas con individuos previamente castigados bajo la orden ejecutiva 14059, enfocada en combatir el tráfico global de drogas ilícitas.

Restricciones buscan frenar redes y disuadir actividades ilícitas

De acuerdo con el gobierno estadounidense, las restricciones impedirán el ingreso de estas personas a su territorio y buscan debilitar las estructuras que sostienen a las organizaciones criminales.

La administración del presidente Donald Trump ha señalado que utilizará todos los recursos disponibles para combatir a los cárteles, a los que considera organizaciones terroristas extranjeras.

En ese contexto, Washington ha vinculado al Cártel de Sinaloa con el tráfico de fentanilo, una droga sintética responsable de miles de muertes por sobredosis en ese país.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que esta acción contribuirá a fortalecer la seguridad en Estados Unidos y la región. “El Departamento de Estado continuará protegiendo a los estadounidenses de los peligrosos narcotraficantes y las drogas mortales”, expresó en redes sociales.

Medidas se suman a sanciones recientes contra redes criminales

El anuncio ocurre días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), impusiera sanciones contra personas y empresas presuntamente vinculadas al Cártel del Noreste.

Entre los sancionados se encuentran:

Juan Pablo Penilla Rodríguez , Empresario presuntamente vinculado a operaciones financieras del crimen organizado.

, Empresario presuntamente vinculado a operaciones financieras del crimen organizado. Jesús Raymundo Ramos Vázquez , Abogado y activista, señalado por presuntos vínculos con redes delictivas, aunque también es conocido por su labor en defensa de derechos humanos.

, Abogado y activista, señalado por presuntos vínculos con redes delictivas, aunque también es conocido por su labor en defensa de derechos humanos. Eduardo Javier Islas Valdez, Presunto operador delictivo vinculado al Cártel del Noreste.

Además, fueron señalados los casinos Tamaulipas Centenario y Diamante, por presuntos vínculos con actividades como lavado de dinero, tráfico de personas y extorsión.

Antecedentes de operativos antidrogas en la región

En agosto del año pasado, la DEA informó sobre un operativo internacional que derivó en la detención de 617 personas y el decomiso de más de 19 toneladas de droga.

No obstante, investigaciones periodísticas posteriores, como la realizada por The Boston Globe, señalaron que varios de los detenidos en Nueva Inglaterra no eran líderes criminales, sino consumidores de drogas.

Estrategia contra el narcotráfico

Las restricciones de visa forman parte de una estrategia más amplia del gobierno estadounidense para contener el flujo de drogas, particularmente el fentanilo, y debilitar las redes financieras y personales de los cárteles.

Con estas acciones, Washington busca no solo sancionar a los operadores directos, sino también a su círculo cercano, con el objetivo de limitar su capacidad de operación y expansión.