EU y Honduras perfilan operaciones militares conjuntas

Tegucigalpa. Estados Unidos y Honduras discuten la posibilidad de ejecutar “operaciones de combate” contra el crimen organizado en el país centroamericano, dijo el martes el jefe de las Fuerzas Armadas hondureñas, general Héctor Valerio.

El presidente Donald Trump lidera una iniciativa regional denominada Coalición Anticárteles de las Américas, que apunta a que militares de su país participen en ataques contra organizaciones designadas como narcoterroristas por Washington.

“Usted se refiere a operaciones de combate (y) en ese tipo de operaciones se está llevando a cabo un diálogo”, declaró Valerio a un periodista que le preguntó si la cooperación en seguridad prevé la participación de soldados estadounidenses.

El mandatario hondureño, Nasry Asfura, será quien decida “en qué momento se va a realizar, pero vamos por buen camino para poder asegurar, si el señor presidente así lo decide, que el ejército de Estados Unidos pueda realizar operaciones”, agregó.

Valerio recordó, no obstante, que la presencia de agentes estadounidenses en Honduras no es nueva. “La DEA, la CIA (...) siempre han trabajado en el país”, sostuvo.

Estados Unidos también tiene en Honduras una base aérea desde los años 1980, la Soto Cano, también conocida como Palmerola, desde donde coordina operaciones contra el narcotráfico y de ayuda humanitaria frente a desastres naturales.

El domingo pasado, en una entrevista con CBS, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que Washington planea ejecutar operaciones en varios países de la región en el marco de la Coalición Anticárteles.