Donald Trump espera firmar este miércoles la ley que pone fin al cierre del gobierno de EU

El presidente estadounidense, Donald Trump, espera promulgar el miércoles una ley que ponga fin al cierre presupuestario de duración récord en Estados Unidos, dijo su portavoz Karoline Leavitt.

El mandatario "tiene ganas de poner fin a este cierre devastador causado por los demócratas y esperamos que la firma tenga lugar esta noche", declaró en rueda de prensa.

"Los demócratas prolongaron este imprudente cierre del gobierno durante semanas para aumentar su movilización en las elecciones" de noviembre, en las que obtuvieron victorias en sus feudos, criticó la portavoz.

El cierre más largo de la historia del país (43 días), podría terminarse en una votación prevista en la tarde del miércoles en la Cámara de Representantes, donde los republicanos mantienen una justa mayoría.

Los demócratas no consiguieron imponer una prolongación de los subsidios para que millones de estadounidenses puedan pagarse el seguro médico, como pretendían, y solo consiguieron la promesa de que el asunto será examinado a corto plazo.

Además de provocar serios disturbios en el espacio aéreo estadounidense, por falta de controladores, el cierre perturbó igualmente a centenares de agencias públicas.

Las cifras oficiales sobre la inflación y el mercado laboral del mes pasado en Estados Unidos "probablemente" nunca serán publicadas debido a la parálisis presupuestaria, lamentó la portavoz.

"Los demócratas pueden haber causado daños irreversibles al sistema estadístico federal, ya que los informes sobre los precios al consumidor (IPC) y el empleo del mes de octubre probablemente nunca serán publicados", declaró.

Inicialmente, las cifras sobre el empleo debían publicarse el 7 de noviembre y el índice de inflación IPC este jueves.

El "shutdown", que comenzó el 1 de octubre, dejó en licencia forzosa a los funcionarios de los servicios estadísticos.