Futuros de WTI retroceden 11% tras anuncio de Trump sobre negociación con Irán

⁠El precio del crudo West Texas Intermediate (WTI) de ⁠Estados Unidos caía más de 12 dólares por barril en las primeras operaciones del miércoles, después de ⁠que el presidente Donald Trump ⁠anunciara que había acordado un alto el fuego con Irán.

El contrato de futuros del crudo WTI con vencimiento en mayo bajó 12.04 dólares, o un 10.66%, a 100.90 dólares por barril.

El anuncio se produjo poco antes de que venciera el plazo que había fijado Trump para que Irán abriera el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial.

Trump afirmó que el acuerdo estaba supeditado a que Irán aceptara suspender su bloqueo del suministro de petróleo y gas a través del estrecho, por el que suelen pasar alrededor de una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo.

"Basándome en las ⁠conversaciones mantenidas con el ⁠primer ministro Shehbaz Sharif (...) en ⁠las que me solicitaron que detuviera la fuerza destructiva ⁠que se iba a enviar esta noche a Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas", escribió ⁠Trump en las redes sociales.

"Este será un ALTO EL FUEGO recíproco", afirmó el mandatario estadounidense.