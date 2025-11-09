El director general de BBC anuncia su dimisión tras edición engañosa de discurso de Trump

El director general de BBC, Tim Davie y la jefa de información de la emisora pública británica anunciaron su dimisión este domingo tras una ola de críticas por la edición de un discurso del presidente estadounidense Donald Trump.

"Es un día triste para BBC. Tim ha sido un excelente director general durante los últimos cinco años", pero se enfrentaba a "una presión constante (...) que le ha llevado a tomar la decisión" de dimitir,informó el presidente de la empresa, Samir Shah, en un comunicado.

La ministra británica de Cultura, Lisa Nandy, calificó horas antes como "extremadamente grave" la acusación contra BBC por presentar declaraciones de Trump de manera engañosa en un documental.

El caso, revelado por el periódico conservador The Daily Telegraph el martes, se basa en un documental del famoso programa informativo Panorama de BBC, emitido una semana antes de las elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre de 2024.

BBC es acusada de haber montado fragmentos separados de un discurso de Trump del 6 de enero de 2021 de tal manera que parece decir a sus seguidores que va a caminar con ellos hacia el Capitolio para "luchar como demonios".

En su frase completa, el presidente, entonces derrotado en las urnas por Joe Biden, dice: "Vamos a marchar hacia el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y representantes en el Congreso".

La expresión "luchar como demonios" corresponde a otro momento del discurso.

En un mensaje a sus colaboradores en el que anunció su decisión, Davie reconoció que "el debate actual en torno a la información de BBC" había contribuido a su decisión.

"Aunque, en general, BBC funciona bien, se han cometido errores y, en última instancia, el director general debe asumir la responsabilidad", apuntó.