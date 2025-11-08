Corte Suprema EU permite a Trump retener -por ahora- 4,000 millones de dólares en ayuda alimentaria

La Corte Suprema de Estados Unidos permitió al gobierno del presidente Donald Trump retener por ahora unos 4,000 millones de dólares necesarios para financiar completamente un programa de ayuda alimentaria para 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos este mes, en medio del cierre de la Administración.

La orden del tribunal, conocida como una suspensión administrativa y emitida el viernes, le da a un tribunal inferior tiempo adicional para considerar la solicitud formal de la administración de financiar solo parcialmente el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP o cupones de alimentos, para noviembre.

La Administración se había enfrentado a un plazo del viernes ordenado por el juez para financiar totalmente el programa.

La jueza Ketanji Brown Jackson, que dictó la suspensión, fijó su vencimiento dos días después de que el Tribunal de Apelaciones del 1er Circuito de Estados Unidos, en Boston, se pronuncie sobre la petición del Gobierno de detener la orden de un juez de que el Departamento de Agricultura pague sin demora el importe total de las prestaciones del SNAP de este mes, que cuestan entre 8,500 y 9,000 millones de dólares al mes.

El fallo emitido el jueves por el juez de distrito John McConnell en Providence, Rhode Island, se produjo después de que la Administración dijera que proporcionaría 4,650 millones de dólares en fondos de emergencia para cubrir parcialmente las prestaciones del SNAP de noviembre.

Jackson, la jueza liberal asignada para revisar las apelaciones de emergencia de un grupo de estados que incluyen Rhode Island, dijo que se esperaba que el 1er Circuito se pronunciara sobre la solicitud de la administración para bloquear la orden de McConnell "con prontitud".

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, señaló la decisión de la Corte Suprema en una publicación en X, que puso en pausa un fallo judicial que consideró "activismo judicial en su peor momento".

Los abogados del Departamento de Justicia dijeron a la Corte Suprema que el fallo de McConnell, si se permitía, "sembraría un mayor caos en el cierre" al provocar "una corrida bancaria por la vía del fiat judicial".

La Administración originalmente planeaba suspender por completo los beneficios del SNAP en noviembre, citando la falta de fondos debido al cierre.

Pero McConnell ordenó la semana pasada al USDA que utilizara fondos de emergencia del SNAP para cubrir parte del costo de este mes. En el fallo del jueves, ordenó al USDA contrarrestar el déficit con dinero de un programa separado del departamento con 23.350 millones de dólares de financiación, derivados de los aranceles, que apoya la nutrición infantil.

McConnell, designado por el presidente demócrata Barack Obama, acusó a la Administración republicana de Trump de retener los beneficios del SNAP por "razones políticas".

Su fallo fue una victoria para una coalición de impugnadores legales que comprende ciudades, sindicatos y organizaciones sin fines de lucro representadas por el grupo legal liberal Democracy Forward, y llevó a la Administración a pedir al 1er Circuito el viernes que detenga la orden.

Los demandantes dijeron al 1er Circuito que el Gobierno mostró indiferencia por el daño que sufriría casi uno de cada ocho estadounidenses si la decisión de McConnell se detuviera y a los beneficiarios del SNAP se les negaran todos los beneficios.