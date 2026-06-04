Detienen en España a un alto responsable de la extinta plataforma de criptomonedas OmegaPro

Las autoridades españolas detuvieron a un alto directivo de la ya desaparecida plataforma de compraventa de criptomonedas OmegaPro, que presuntamente estafó unos 650 millones de dólares a inversores, según informó este jueves la Guardia Civil.

Los agentes detuvieron al sospechoso, cuya identidad no fue revelada, en un hotel de Tenerife, en las islas Canarias, en un control destinado a localizar a personas con órdenes internacionales de detención, informó la Guardia Civil en un comunicado.

De acuerdo con la Guardia Civil, el sospechoso habría ocupado un alto cargo en OmegaPro y se encontraba en búsqueda por el FBI.

OmegaPro, una plataforma de inversión en criptomonedas y divisas que prometía a los inversores rendimientos de hasta el 300%, fue acusada por fiscales estadounidenses de un fraude global de 650 millones de dólares.

Las autoridades sostienen que OmegaPro utilizó agresivas campañas publicitarias, que incluyeron apariciones promocionales de reconocidos futbolistas de fama internacional, para atraer inversores a esta estafa piramidal.

Creada en 2018, OmegaPro inició su caída a finales de 2022, lo que derivó en el congelamiento de sus fondos. Su página web desapareció en julio de 2023, antes de que los inversores pudieran recuperar su dinero.

A cambio, se les ofreció la opción de reinvertir sus fondos en un nuevo proyecto llamado Go Global.

El caso forma parte de una investigación internacional sobre la plataforma en la que participan cuerpos policiales de varios países, como Estados Unidos, Francia o España. Sus autoridades tratan de identificar a sus responsables, así como rastrear los activos vinculados al presunto fraude.

Dos directivos de OmegaPro, un ejecutivo neerlandés y un sueco que figuraba entre sus fundadores, fueron detenidos en Turquía en 2024.