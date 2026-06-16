Demandan al gobierno de Canadá por su inacción ante el cambio climático

Tres jóvenes canadienses, con el respaldo de organizaciones ecologistas, presentaron el martes una demanda ante un tribunal federal contra el gobierno, al que acusa de incumplir su obligación de tener un plan contra el cambio climático para 2030.

La acción judicial llega en un momento en el que el gobierno canadiense está dando un volantazo a su política ambiental, como el impulso de grandes proyectos energéticos, con el fin de reducir su dependencia de Estados Unidos.

"Durante el último año, hemos visto cómo el gobierno de Carney ha debilitado, retrasado y derogado las políticas climáticas clave de Canadá", afirmó Charlie Hatt, director de clima de la organización Equal Justice, que presentó la demanda junto a los tres querellantes.

La acción judicial tiene como objetivo obligar al Gobierno canadiense a "trazar un plan de acción creíble y actualizado" y a "proteger a los canadienses de los efectos cada vez más graves del cambio climático", según un comunicado de la Asociación Canadiense de Médicos por el Medio Ambiente (CAPE), que también es parte en la demanda.

Desde que asumió el cargo en marzo de 2025, Carney, de centroizquierda, ha revocado varias medidas medioambientales, entre ellas un impuesto sobre el carbono para los particulares y un límite de emisiones para el sector del petróleo y el gas.

El primer ministro argumenta que Canadá debe reforzar su estructura económica para resistir las tensiones comerciales con Estados Unidos, especialmente con Donald Trump en la Casa Blanca, incluso acelerando grandes proyectos de energía e infraestructura que su gobierno afirma que son de interés nacional.