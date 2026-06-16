FBI frustra presunto ataque contra la Casa Blanca durante evento de UFC en Washington

El director de la Policía Federal (FBI) de Estados Unidos, Kash Patel, ha informado este martes de que han logrado desarticular un supuesto plan para atacar la Casa Blanca durante un evento de la Ultimate Fighting Championship (UFC), una empresa estadounidense encargada de promover las artes marciales mixtas.

"El 10 de junio, el FBI y nuestros socios de las fuerzas del orden tomaron conocimiento de una amenaza potencial contra el evento UFC América 250 en Washington. Gracias a la acción rápida del FBI, (...) múltiples individuos están ahora bajo custodia y los supuestos planes de ataques fueron detenidos en seco", ha afirmado en un mensaje difundido en redes sociales.

En este sentido, ha indicado que aunque el resultado represnta "lo mejor del trabajo de investigación", tampoco se encuentra "fuera de lo común para los equipos de las fuerzas del orden, que están construidos para detectar, responder y llevar ante la Justicia a aquellos que amenazan las vidas de los ciudadanos estadounidenses, particularmente durante grandes concentraciones como la histórica pelea de UFC 250".

"Eso es exactamente lo que hicimos aquí. Quiero agradecer a nuestros grandes agentes y socios; este trabajo sigue en curso y continuaremos informando al público según lo permitido", ha aclarado Patel, que ha adjuntado un enlace a una publicación de la cadena de televisión Fox News en la que se especifica que dicho ataque incluiría el uso de "drones explosivos".

Además, concreta que son cinco los detenidos de un total de 23 presuntos implicados en el plan para atacar durante el evento que tuvo lugar el fin de semana en el jardín sur de la Casa Blanca.

Fuentes cercanas al asunto han revelado a la citada cadena que el supuesto plan consistía en usar drones cargados de explosivos para atacar edificios cercanos al evento, provocar una evacuación masiva y dirigir a la multitud hacia un equipo de francotiradores previamente apostado. Una segunda fase contemplaba el asalto a la puerta de la Casa Blanca.

Así, el Servicio Secreto de Estados Unidos ha dicho haber colaborado estrechamente con el FBI durante la investigación. "En los días previos a este fin de semana, nuestros agentes especiales, personal de apoyo a la misión y equipos de seguridad técnica trabajaron sin descanso para identificar a los responsables y exigirles responsabilidades", ha explicado el director del Servicio Secreto, Sean Curran, en un comunicado.

"Igualmente importante para nuestra misión de protección es garantizar la rendición de cuentas a través del sistema judicial. Por ello, nuestras declaraciones formales sobre los detalles de este caso se presentarán ante el tribunal pertinente", ha indicado.

Posteriormente, los investigadores han descubierto conversaciones en la aplicación Signal en las que varias personas supuestamente discutían un posible ataque contra el evento en cuestión. Un análisis inicial del iPhone de uno de los sospechosos identificó al menos a 23 usuarios de Signal que discutían actividades relacionadas con este asunto, tal y como han declarado las autoridades.

Uno de los sospechosos habría aclarado, además, que el objetivo era atacar a "élites capitalistas", "multimillonarios" o políticos que recibieran donaciones del Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí (AIPAC).