Venus y Serena Williams harán pareja en el torneo de dobles del Abierto de Wimbledon

Serena y Venus Williams recibieron este martes una invitación de los organizadores de Wimbledon para disputar como pareja el torneo de dobles sobre la hierba del Grand Slam londinense.

Las dos hermanas, que reanudaron sus carreras luego de un largo parón, en el verano boreal de 2025 en el caso de Venus (pronto 46 años) y este junio en el torneo de Queen's para Serena (44 años), han conquistado 14 grandes en dobles.

Ambas conquistaron Wimbledon en dobles en seis ocasiones, la última de ellas en 2016.

Aunque Venus ha disputado algunos partidos individuales desde su regreso al circuito, su hermana menor hasta ahora solo ha vuelto a jugar en dobles.

Asociada con Victoria Mboko en Queen's, Serena Williams superó una ronda antes de verse obligada a retirarse por una lesión de la canadiense.

La ganadora de 23 títulos del Grand Slam (en individuales) jugó este martes su segundo torneo desde su regreso, en el WTA 500 de Berlín, y cayó allí en el primer partido, esta vez haciendo pareja con la checa Karolina Muchova y perdiendo por un doble 6-4 ante la mexicana Giuliana Olmos y la neozelandesa Erin Routliffe.

"Me sentí bien hoy. En realidad me sentí más ágil, más sólida y más rápida que en mi primer partido en Queen's. En general me sentí bastante bien, físicamente y en rapidez. En césped necesitas ser rápida", declaró Serena después de la derrota en la capital alemana.

La que fuera gran dominadora del circuito WTA reconoció a principios de junio que tendría que "probablemente entrenar(se) un poco más" para volver a jugar en individual.

"Ya veremos si lo consigo. Y si no lo consigo, será que ese no es mi camino por el momento", añadió la menor de las hermanas Williams, madre de dos hijas, mientras sigue vacante una invitación para el cuadro individual femenino de Wimbledon.

Wawrinka y Dimitrov al cuadro masculino

De regreso al circuito a mediados de 2025 tras dieciséis meses de pausa, Venus ya ha disputado el cuadro individual desde su vuelta, con un balance de una victoria y diez derrotas. En dobles ha tenido más éxito y, en particular, alcanzó los cuartos de final del último US Open junto a la canadiense Leylah Fernandez.

Junto a seis parejas de dobles 100% británicas, las hermanas Williams son las únicas jugadoras extranjeras que recibieron una invitación para el dobles femenino.

Finalista sorpresa de Roland Garros cuando estaba fuera del top 100, la polaca Maja Chwalinska recibió también una invitación para entrar directamente en el cuadro principal de individuales femeninos.

En el cuadro masculino, el suizo Stan Wawrinka también recibió una "wild card" para disputar por última vez el único torneo de Grand Slam que no ha ganado antes de retirarse a final de temporada.

El búlgaro Grigor Dimitrov, obligado a retirarse por una lesión en 2025 cuando estaba dominando al número 1 del mundo, Jannik Sinner, también se beneficia de una invitación.

En dobles, Alexander Bublik y Nick Kyrgios han sido invitados por los organizadores. Considerados de los jugadores más espectaculares del circuito, el kazajo y el australiano son además excelentes en hierba: Bublik ha ganado dos veces el torneo de Halle (2023, 2025) y Kyrgios alcanzó la final de Wimbledon en 2022.