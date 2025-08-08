El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia este sábado sobre Gaza

El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el sábado una reunión de urgencia para abordar el plan de Israel de tomar el control de la Ciudad de Gaza, informaron este viernes a la AFP varias fuentes diplomáticas.

La reunión fue solicitada por varios miembros del Consejo de Seguridad, según declaró a AFP un integrante del cuerpo, ante la creciente preocupación suscitada por el nuevo plan aprobado por el gabinete de seguridad del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para "tomar el control de Ciudad de Gaza", la mayor aglomeración del enclave palestino.

El representante palestino ante la ONU, Ryad Mansour, había dicho a la prensa poco antes que "varios países en nuestro nombre y en el suyo propio están solicitando una reunión del Consejo de Seguridad" ante la decisión del gobierno israelí.