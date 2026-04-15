Trump pide en carta a Xi Jinping que China no suministre armas a Irán

El presidente de Estados Unidos, ⁠Donald Trump, pidió en una carta al mandatario chino, ‌Xi Jinping, que ⁠no suministrara armas a Irán, ⁠y Xi respondió ‌que China no estaba ​abasteciendo a Teherán, dijo Trump a Fox ​Business Network en una entrevista emitida este miércoles.

Trump, en la entrevista grabada el martes, no precisó cuándo se intercambiaron las cartas. La semana pasada, amenazó a los países con un arancel inmediato del 50% si suministraban armas a Irán.

"Le escribí una carta pidiéndole que no lo hiciera, y él me escribió una carta diciendo ​que, en esencia, no lo está haciendo", dijo Trump.

También afirmó ⁠que no esperaba que ⁠los cambios ⁠en el mercado mundial del petróleo, provocados por ⁠la guerra contra Irán y la situación en Venezuela, afectaran a la dinámica de la reunión que tiene prevista con Xi el mes que viene. 

"Él es alguien que necesita petróleo. Nosotros no", ⁠dijo Trump.

