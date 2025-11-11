China y Japón chocan por comentarios sobre Taiwán

Tokio. Japón informó ayer que se había quejado con China por los comentarios "extremadamente inapropiados" de uno de sus diplomáticos hacia la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que Estados Unidos calificó de amenazadores.

El cónsul general de China en Osaka publicó el comentario en las redes sociales en respuesta a las declaraciones de Takaichi ante el Parlamento japonés el viernes, en las que afirmaba que un hipotético ataque chino a Taiwán, gobernado democráticamente, podría provocar que Tokio tuviera que emprender acciones militares en defensa propia.

Takaichi describió la eventualidad como "una situación que amenaza la supervivencia de Japón", en comentarios que siguieron a una reunión con un representante taiwanés en una cumbre regional que tuvo lugar en Seúl este mes y que también enfurecieron a Pekín.

"Dije el otro día que podría recurrir a la fuerza según la situación, pero el Gobierno tomará la decisión analizando todos los factores", indicó Takaichi durante una sesión extraordinaria en la Cámara Baja, donde reiteró su postura, expresada el viernes ante el Parlamento, de que el "peor escenario posible" de un ataque y bloqueo con navíos de guerra contra Taiwán pondría la supervivencia de Japón en peligro.

El sábado, el diplomático chino Xue Jian compartió un artículo del diario Asahi en el que hacía referencia a los comentarios de Takaichi y escribió: "No tenemos más remedio que cortar ese sucio cuello que se ha abalanzado sobre nosotros sin dudarlo un instante. Preparados?".

Enérgica protesta

La publicación del funcionario chino fue eliminada posteriormente.

El secretario jefe del gabinete japonés, Minoru Kihara, dijo el lunes que, aunque la intención de la publicación de Xue "no estaba del todo clara", era "extremadamente inapropiado".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón y la embajada japonesa en China presentaron una enérgica protesta ante Pekín y exigieron que se borrara la publicación, dijo Kihara.

Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, informó en una rueda de prensa celebrada el lunes que la publicación de Xue era una respuesta a los comentarios "erróneos y peligrosos" de Takaichi sobre Taiwán e instó a Tokio a "analizar en profundidad sus responsabilidades históricas".

El Gobierno chino instó a la primera ministra japonesa a que "no interfiera" en sus "asuntos internos". Lin Jian aseguró que las declaraciones de Takaichi fueron "erróneas" y que constituyeron una "injerencia flagrante en los asuntos internos de China".

A la pregunta de un periodista sobre si Japón expulsaría al enviado, Kihara dijo que Xue había hecho "múltiples comentarios inapropiados" y que Japón ha hecho repetidas gestiones ante Pekín para que tome las medidas oportunas.

El embajador de Estados Unidos en Japón, George Glass, compartió la publicación eliminada en la red social X el lunes y afirmó que Xue había amenazado a Takaichi y al pueblo japonés. "La máscara se ha vuelto a caer", dijo Glass.

La polémica revela la enorme sensibilidad en la relación entre China y Japón.