China presenta una protesta a Japón por la irrupción en su embajada en Tokio

China ⁠ha presentado una enérgica protesta y ha formulado reclamaciones a ⁠las autoridades japonesas tras lo que calificó de "irrupción por la fuerza" de su embajada en Tokio, según informó este martes el Ministerio de Asuntos Exteriores ⁠chino.

Un individuo que afirmaba ser ⁠un oficial en servicio activo de las Fuerzas de Autodefensa de Japón escaló el muro y entró por la fuerza en la embajada china el martes por la mañana, según informó el portavoz del ministerio, Lin Jian, en una rueda de prensa habitual.

"El individuo admitió que sus acciones eran ilegales y amenazó con matar al personal diplomático chino en el llamado nombre de Dios", dijo Lin.

China está "profundamente conmocionada" por el incidente, afirmó Lin, e instó a Tokio a llevar a cabo una investigación exhaustiva, castigar a los responsables y dar una explicación. "La parte japonesa debe garantizar de manera efectiva la seguridad de las instalaciones y el personal de las embajadas y consulados chinos en Japón, reflexionar y corregir sus políticas hacia China, y evitar fundamentalmente que se repitan incidentes de este tipo", dijo.

El Ministerio de Defensa japonés no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Las relaciones entre los dos vecinos asiáticos se ⁠han deteriorado después de que la primera ⁠ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugiriera el ⁠pasado noviembre que un hipotético ataque chino contra Taiwán, la isla gobernada democráticamente ⁠que China reclama como propia, podría desencadenar una respuesta militar por parte de Tokio.

Japón rebajará la calificación de sus relaciones con China de "una de las más importantes" en un informe diplomático anual, señalando una serie de enfrentamientos con Pekín durante el último año, según un borrador revisado por Reuters.

Al ser preguntado sobre la decisión, Lin reiteró su petición a Takaichi de ⁠que retirara sus comentarios.