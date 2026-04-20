China expresa preocupación por captura del buque iraní por parte de EU y pide más diálogo

China ⁠ha expresado su preocupación por la "interceptación forzosa" ⁠por parte de Estados Unidos de un buque de carga con bandera iraní, según dijo ⁠este lunes un portavoz ⁠del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, quien instó a las partes implicadas a respetar el acuerdo de alto el fuego de manera responsable.

"La situación en el estrecho de Ormuz es delicada y complicada", declaró el portavoz Guo Jiakun durante una rueda de prensa habitual. Las partes implicadas deberían evitar una mayor escalada y "crear las condiciones necesarias para que se reanude el tránsito normal por el estrecho", añadió.

Estados Unidos había declarado anteriormente que había disparado contra un buque de carga iraní que intentaba burlar su bloqueo de los puertos iraníes y lo había apresado.

El ejército iraní dijo que el buque procedía de ⁠China y prometió tomar represalias ⁠contra lo que calificó ⁠de "piratería armada por parte del ejército estadounidense".

Pekín instó también ⁠este lunes a las partes implicadas a "seguir manteniendo el impulso del alto el fuego y las negociaciones".