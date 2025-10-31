Casa Blanca restringe acceso a periodistas a parte de la oficina de prensa

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump prohibió el viernes el acceso de los periodistas a una parte de la oficina de prensa de la Casa Blanca sin cita previa, con el fin, según dijo, de proteger "información sensible".

Los periodistas acreditados "ya no tienen permitido" visitar la sección donde se encuentra la oficina de la portavoz, Karoline Leavitt, "sin autorización previa mediante una cita", indicó el Consejo de Seguridad Nacional en un memorando dirigido a Leavitt y al director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung.

Hasta ahora, los reporteros podían visitar libremente la zona, y se acercaban con frecuencia para intentar hablar con Leavitt o con funcionarios de la oficina de prensa con el fin de obtener información o confirmar noticias.

Según el memorando, los medios de comunicación aún tienen acceso a la zona junto a la famosa sala de prensa de la Casa Blanca, donde se encuentran los puestos de los periodistas con menos experiencia.

Esta medida se produce en un contexto de restricciones más amplias impuestas a los periodistas por la administración Trump, incluidas nuevas normas en el Pentágono que importantes medios, como la AFP, se negaron a firmar a principios de este mes.