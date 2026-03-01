Canciller De la Fuente reporta que 7,000 mexicanos están a salvo en Medio Oriente

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, informó que alrededor de 7,000 mexicanos que se encuentran actualmente en países de Medio Oriente están sanos y salvos.

En un videomensaje, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), detalló que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión virtual con los jefes de las representaciones mexicanas en Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Palestina, Qatar, países que enfrentan circunstancias complejas.

El objetivo, explicó, fue conocer de primera mano las condiciones que prevalecen en en cada nación y dar seguimiento puntual a la situación de las y los connacionales que residen ahí o que están en tránsito.

“Todas y todos ellos se encuentran bien no hay ni un solo reporte de alguno que haya sufrido alguna agresión a su integridad física, lo cual son buenas noticias”, afirmó el canciller, quien subrayó que la mayoría de los mexicanos en la región están en contacto con las embajadas.

“Nuestras embajadas están pendientes de todas y de todos ellos para auxiliarles en los que requieran, en términos, desde luego, de protección y de asistencia consular”, agregó.

Ante el cierre de la mayoría de los espacios aéreos, De la Fuente explicó que el retorno por vía aérea es complicado en estos momentos. Por ello, las embajadas activaron protocolos de evacuación que contemplan rutas terrestres y marítimas, siempre bajo condiciones de seguridad.

El canciller señaló que desde el sábado la presidenta instruyó a la SRE a concentrarse en el monitoreo permanente de la situación y en la atención prioritaria a los connacionales.

Finalmente, reiteró que México mantiene su postura pacifista y su respaldo a la solución pacífica de controversias, al privilegiar el diálogo y la diplomacia para lograr el cese de hostilidades en la región.

“Nuestro país es un país pacifista que aboga con base en nuestros principios constitucionales por la solución pacífica de las controversias, por la autodeterminación de los pueblos”, concluyó.