Aumenta el tránsito de buques por el canal de Panamá por la guerra en Medio Oriente

La guerra en Oriente Medio ha provocado el aumento en el tránsito de buques por el canal de Panamá, que verá, además, un incremento del paso de barcos con gas natural licuado, afirmó el lunes una ejecutiva de la ruta interoceánica.

El conflicto, que empezó el 28 de febrero con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, llevó al bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transitaba una quinta parte de las exportaciones mundiales de hidrocarburos.

"Nosotros habíamos anticipado unos 34 tránsitos diarios" para este año, pero en las dos últimas semanas "estamos teniendo 38, 39, 40", afirmó la subadministradora de la ruta, Ilya Espino de Marotta, en entrevista con el canal Telemetro.

Por el canal de Panamá, cuyos principales usuarios son Estados Unidos y China, pasa 5% del comercio marítimo mundial. La ruta conecta principalmente la costa este estadounidense con el gigante asiático, Corea del Sur y Japón.

"El canal de Panamá es una ruta segura, es una ruta corta, que con los precios de combustible" da mejores rendimientos económicos, afirmó Espino de Marotta.

Sin embargo, la directiva del canal advirtió que más de 40 tránsitos diarios "no es sostenible en el tiempo" para la vía.

La ejecutiva también anticipó que para abril está previsto un incremento en el número de barcos con gas natural licuado, un segmento que había descendido por la invasión de Rusia a Ucrania y que ahora se estaría recuperando por la guerra en Oriente Medio.

"Nosotros pasábamos 500 tránsitos al año", luego se "fue al piso por la guerra de Ucrania y Rusia y ahora está regresando", declaró Espino de Marotta.

Hace días, el administrador del canal, Ricaurte Vásquez, explicó que la guerra en Oriente Medio puede estar provocando un reacomodo de las rutas energéticas mundiales.

Según este análisis, algunos clientes prefieren comprar petróleo o gas a Estados Unidos (y transportarlo a Asia a través del canal de Panamá) y no a los países del Golfo para evitar pasar por el estrecho de Ormuz.

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