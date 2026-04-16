Cámara de Representantes de EU desafía a Trump y prorroga protecciones a haitianos

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ⁠asestó este jueves un inusual revés a la política de control migratorio del presidente Donald Trump, luego de ⁠que un puñado de republicanos se ⁠unió a los demócratas para votar a favor de prorrogar las protecciones temporales para 350,000 haitianos que viven en Estados Unidos.

La Cámara votó por 224 votos a favor y 204 en contra a favor de una ley que permite a los haitianos seguir teniendo derecho al Estatus de Protección Temporal (TPS) durante tres años, después de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos puso fin a las protecciones humanitarias que se les habían concedido.

La legislación pasa ahora al Senado, que controlan los republicanos, pero donde su destino es incierto.

La votación demostró que algunos republicanos estaban dispuestos a romper con la Casa Blanca en esta cuestión, mientras la Corte Suprema de Estados Unidos se prepara este mes para deliberar ⁠si permite al Gobierno de Trump ⁠revocar las protecciones contra ⁠la deportación concedidas a los haitianos.

Diez republicanos y un legislador ⁠independiente se unieron a los demócratas para votar a favor de la medida.

El TPS está disponible para personas cuyo país de origen ha sufrido un desastre natural, un conflicto armado u otro acontecimiento extraordinario, y proporciona a los migrantes que cumplen los requisitos un permiso de trabajo ⁠y protección temporal frente a la deportación.