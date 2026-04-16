Petróleo sube hasta 4.7% por dudas sobre recuperación de los flujos en el estrecho de Ormuz

Los precios del petróleo subieron este jueves, mientras agentes del mercado se preguntaban si las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán lograrán alcanzar un acuerdo para ⁠poner fin a una guerra que ⁠ha interrumpido el suministro energético procedente de Oriente Medio.

Los futuros del crudo Brent subieron 4.46 dólares, o un 4.7%, hasta los 99.39 dólares por barril, mientras que los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) ganaron 3.40 dólares, o un 3.7%, para cotizar en los 94.69 dólares.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado una perturbación sin precedentes en el mercado mundial del petróleo y el gas. Ha dado lugar a la interrupción del tráfico por el estrecho de Ormuz, por el que suele pasar alrededor del 20% de los flujos mundiales de crudo y gas natural licuado.

"Seguimos siendo escépticos respecto a cualquier resolución inmediata de esta guerra", afirmó John Evans, analista del mercado petrolero de PVM. "Elija cualquier noticia y siempre habrá una contrapartida".

Los negociadores estadounidenses e iraníes han bajado sus expectativas de alcanzar un acuerdo de paz integral y, en su lugar, buscan un memorándum temporal para evitar que se reanude el conflicto, informaron el jueves dos fuentes iraníes a Reuters.

Por el contrario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo más tarde que están muy cerca de alcanzar un acuerdo con Irán, una ⁠afirmación que ya había hecho antes. Los índices de ⁠referencia del petróleo apenas reaccionaron ⁠a sus comentarios.

Los analistas de ING estiman que el cierre del estrecho ha interrumpido el flujo ⁠de unos 13 millones de barriles diarios de petróleo.

Funcionarios estadounidenses e iraníes están evaluando volver a Pakistán para celebrar nuevas conversaciones este fin de semana. El jefe del ejército paquistaní llegó a Teherán el miércoles en calidad de mediador. Una fuente informada por Teherán dijo a Reuters que Irán podría considerar permitir que los barcos naveguen libremente por el lado omaní del estrecho de Ormuz en caso de que se alcance un acuerdo ⁠para evitar la reanudación del conflicto tras el alto el fuego de dos semanas que comenzó el 8 de abril.