Presentan una demanda contra Messi por no disputar un partido amistoso con Argentina en Miami

Lionel Messi se ⁠enfrenta a una demanda presentada por un promotor de eventos de Miami, quien alega ⁠que la estrella del fútbol incumplió un contrato al no participar en un partido de exhibición el año pasado, según los documentos judiciales presentados el 31 de marzo.

VID ⁠Music Group presentó el mes pasado ⁠una demanda por fraude e incumplimiento de contrato contra Messi y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ante el Tribunal de Circuito de Miami-Dade, según registros judiciales. La demanda también incluye al ejecutivo deportivo Julián Marcos Kapelan.

Según la demanda, VID firmó un acuerdo con la AFA el verano boreal pasado que le otorgaba los derechos exclusivos para organizar y promocionar los partidos amistosos internacionales de Argentina en octubre contra Venezuela y Puerto Rico, a cambio de ingresos por venta de entradas, retransmisión y patrocinio.

El promotor dice que el acuerdo exigía que Messi jugara al menos 30 minutos en cada partido, salvo en caso de lesión, ya que su participación era "un elemento central del valor comercial del partido" y el "principal motor económico de los partidos".

La demanda acusa a Messi de conspirar con Kapelan y la AFA "para llevar a cabo una conducta" destinada a inducir a VID a celebrar los contratos con la AFA "bajo falsos pretextos". Messi también está acusado de tergiversación negligente.

Las reclamaciones contra la AFA incluyen una supuesta tergiversación negligente e incumplimientos de contrato relacionados con el partido contra Venezuela, el encuentro de octubre contra Puerto Rico y dos partidos propuestos que estaban programados para ⁠celebrarse en Estados Unidos en junio de 2026, mientras ⁠que Kapelan está acusado de ⁠fraude.

Messi, de 38 años, no jugó en la victoria de Argentina por 1-0 sobre Venezuela el ⁠10 de octubre, sino que vio el partido desde un palco del Hard Rock Stadium en el sur de Florida, según la demanda.

Al día siguiente, Messi fue titular y marcó dos goles con el Inter de Miami en la victoria por 4-0 sobre el Atlanta United.

Posteriormente, jugó con Argentina en la victoria por 6-0 sobre Puerto Rico el 14 de octubre, en la que dio dos asistencias en un partido que también fue organizado ⁠y promocionado por VID, un encuentro que se trasladó desde Chicago y se disputó en el entonces estadio del Inter Miami, el Chase Stadium de Fort Lauderdale.