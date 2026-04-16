Impulsa Tamaulipas en el Senado de la República la visibilización de la niñez migrante

Ciudad de México.– Como parte de las estrategias institucionales orientadas a visibilizar la experiencia migratoria, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes y en coordinación con el Senado de la República, llevó a cabo la inauguración de la exposición “Cómo vives la migración desde donde estás”.

La muestra reúne obras artísticas realizadas por niñas y niños de origen tamaulipeco con vínculo migrante, las cuales reflejan sus perspectivas y vivencias en torno a este fenómeno.

A través de sus expresiones, se abordan dimensiones como la distancia, la espera, la transformación del hogar, la ausencia de figuras significativas y los procesos de adaptación derivados de la separación familiar.

El titular del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Juan José Rodríguez Alvarado, informó que cada obra constituye un testimonio que permite comprender que la migración no solo implica movilidad, sino también cambios profundos en la forma en que se vive la infancia.

Por su parte, la senadora Olga Sosa Ruiz destacó que visibilizar estas historias en el Senado de la República permite dimensionar el impacto real de la migración en las familias, al señalar que las niñas y los niños muestran, desde su experiencia, una realidad que debe ser considerada en la construcción de políticas públicas.

En ese sentido, el funcionario estatal subrayó que cada trazo, color y composición en estas obras representa una historia que permite entender que la migración también se vive desde la infancia, muchas veces desde la ausencia, pero también desde la resiliencia. Añadió que incorporar estas realidades en la agenda pública es fundamental para reconocer a niñas y niños como sujetos de derechos y atender de manera integral los efectos de la migración en su desarrollo y bienestar.

Por último, reiteró que el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes reafirma su compromiso de impulsar acciones que reconozcan estas realidades y contribuyan a su atención desde una visión más cercana, humana y corresponsable entre los distintos órdenes de gobierno, en concordancia con la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya de construir un Tamaulipas con inclusión y sentido social.

En el evento estuvieron presentes senadoras y senadores de la República, así como Iris Lídice Francioli Villa, titular de la Oficina de Representación del Gobierno del Estado de Tamaulipas en la Ciudad de México, y representantes del equipo de Financiera para el Bienestar (FINABIEN), encabezado a nivel nacional por Rocío Mejía Flores.