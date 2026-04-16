COMSA, Recsa y Vise ganan licitación para construir cuatro estaciones del tren Saltillo-Nuevo Laredo

El consorcio integrado por COMSA, Vise y Regiomontana de Construcción y Servicios (Recsa) ganó la licitación pública internacional para diseñar y construir las estaciones ferroviarias: Derramadero, Saltillo, Ramos Arizpe y García, del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, con una propuesta de 890.9 millones de pesos.

En el acta de fallo, con fecha de 15 de abril, la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) explicó que el grupo fue elegido por “haber presentado la proposición solvente que cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante y haber alcanzado el mayor puntaje de la sumatoria de los rubros y sub rubros evaluados, de las propuestas elegibles, conforme los criterios de adjudicación previstos en la convocatoria”.

El contrato relacionado se deberá firmar el próximo 20 de abril con el objetivo de iniciar los trabajos una semana después y se estableció un plazo de ejecución de 749 días naturales.

Durante el proceso de licitación, también participaron otros cuatro consorcios liderados por: Calzada Construcciones, Constructora de Proyectos Viales de México, Gami Ingeniería e Instalaciones e Impulsora de Desarrollo Integral.

Este año, el grupo que integró COMSA también ganó la licitación pública internacional abierta para la construcción y diseño de 1.2 km del tramo 3 del tren de pasajeros Querétaro-Irapuato y cinco estaciones (Apaseo el Grande, Celaya, Cortazar, Salamanca e Irapuato), además de realizar la reconfiguración de un patio de carga.

COMSA Corporación, de origen español, cuenta con más de 15 años de experiencia en México, donde ha desarrollado una sólida especialización en proyectos ferroviarios, apoyada en un parque de maquinaria propio y capacidad técnica y operativa.

Una licitación pendiente

En febrero pasado, la ATTRAPI declaró desierto un primer concurso relacionado con los mismos trabajos, luego de la revisión técnica de las seis propuestas técnicas y económicas entregadas entonces y en virtud de no encontrar alguna que cumpliera con todos los requisitos técnicos y económicos solicitados por la agencia.

Como parte de ese proceso un grupo de empresas ICA también participó.

Entre los trabajos que debe realizar el consorcio ganador en el tramo del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo están el proyecto ejecutivo definitivo y la ejecución de las obras necesarias para la habilitación de las estaciones ferroviarias.

Debido a la prioridad que tienen para el gobierno federal los proyectos ferroviarios, se informó que:

La obra se ejecutará bajo un esquema de gestión continua (fast track), iniciando la construcción por etapas conforme se vayan completando porciones del proyecto ejecutivo, sin esperar a tener concluido el proyecto en su totalidad, lo que implica que podrán iniciar los trabajos siempre y cuando los elementos constructivos de los trabajos que se ejecuten sí tengan el proyecto ejecutivo correspondiente.

“Una vez completadas las obras físicas (estaciones), el contratista realizará las pruebas estáticas y dinámicas de la vía, así como las pruebas de carga en las estructuras para garantizar la estabilidad y seguridad. Posteriormente, entregará la obra completamente terminada, lista para su operación”, precisó la agencia.