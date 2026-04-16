Chile expulsa a primer grupo de extranjeros como parte de plan migratorio de Kast

⁠El Gobierno del presidente chileno José Antonio Kast ⁠realizó este jueves el primer vuelo de expulsión de ciudadanos extranjeros irregulares o con antecedentes penales en ⁠medio de su prometido ⁠plan de control migratorio, informaron autoridades.

El subsecretario de Interior, Máximo Pávez, detalló a periodistas que durante la mañana salió un vuelo desde la norteña ciudad de Iquique con 40 ciudadanos extranjeros con destino a Bolivia, Colombia y Ecuador.

"Este vuelo, que es el primero de muchos, se enmarca en un compromiso y en un plan de ordenamiento migratorio que estamos trabajando desde que el presente gobierno asumió sus funciones el 11 de marzo", señaló.

"Como lo hemos dicho, las expulsiones no se anuncian, se hacen, y a partir de ahora, vamos a intensificar a través de una planificación estas medidas", agregó.

De los expulsados, 25 responden a situaciones administrativas y 15 ⁠a órdenes judiciales, según ⁠un comunicado. Los afectados tendrían ⁠delitos como robo con intimidación o violencia, infracción a ⁠la ley de drogas, entre otros.

Durante su campaña, Kast prometió poner freno a la migración ilegal, vinculándola a un alza de la criminalidad, y exhortó a las personas en situación irregular a abandonar el país o exponerse a ser expulsados.

El jefe del ⁠Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, dijo que desde que Kast ganó la presidencia han salido del país voluntariamente 2.180 venezolanos.