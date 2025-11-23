Bolsonaro niega tentativa de fuga

Brasilia/Johannesburgo. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro alegó que intentó quemar la tobillera que controlaba su detención domiciliaria en un momento de "paranoia" y negó cualquier tentativa de fuga.

Bolsonaro fue enviado a prisión preventiva el sábado. La Corte Suprema lo condenó en septiembre a 27 años de cárcel por liderar una intentona golpista para impedir la asunción de Lula tras las elecciones de 2022, sentencia cuya primera apelación fue rechazada.

Según un acta de diligencia, Bolsonaro, de 70 años, dijo que "tuvo 'una cierta paranoia' de viernes a sábado debido a medicamentos (...) resolviendo entonces, con un soldado, manipular la tobillera electrónica".

Desde Johannesburgo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, descartó que la medida tenga un impacto en la relación con Estados Unidos.