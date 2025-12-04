Peso mexicano avanza levemente frente al dólar; mercado evalúa datos laborales de EU

El peso mexicano se aprecia levemente contra el dólar la mañana de este jueves. La divisa local avanza dentro del rango estable que ha mostrado en los días más recientes de operación, mientras los participantes evalúan los nuevos datos laborales de Estados Unidos.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.2736 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 18.2838 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una ganancia de 1.02 centavos, o de 0.06 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.2847 unidades y un nivel mínimo de 18.2473. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas referencia, baja 0.06% a 98.82 puntos.

Esta mañana se conoció que la cifra de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio por desempleo se redujo la semana pasada al nivel más bajo en más de tres años, sin mostrar grandes señales de deterioro de las condiciones en el mercado laboral.

Pese a los datos, los operadores mantienen altas las expectativas de que la Reserva Federal recortará la tasa de interés en su última reunión del año, la próxima semana. De acuerdo, con la herramienta FedWatch, ver un recorte de 25 puntos base sería 87% probable.

En la víspera, los operadores recibieron unos datos de nóminas privadas estadounidenses que mostraron una inesperada disminución en noviembre. Según ADP, el mes pasado hubo 32,000 empleos privados menos, tras el aumento revisado al alza de 47,000 en octubre.

"Hoy, el peso mexicano continúa favorecido por el retroceso del dólar en el mercado, mientras persiste el optimismo de los inversionistas sobre la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal", destacaron analistas de Monex Grupo Financiero en una nota.