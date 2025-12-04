Fonacot impulsa crédito accesible y refuerza cercanía con trabajadores mexicanos

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) se ha convertido en una herramienta financiera para millones de empleados formales que buscan acceso a crédito sin perder estabilidad económica.

A diferencia de otras opciones, sus préstamos se construyen alrededor de la capacidad de pago del trabajador y no al revés. Así, tras 51 años de existencia, la institución pública del Gobierno de México sostiene su misión de mejorar la calidad de vida; sin embargo, ha evolucionado en su forma de operar.

En entrevista con El Economista, Salvador Gazca, coordinador general comercial, recordó que en su primera etapa los créditos se usaban exclusivamente para comprar muebles o electrodomésticos en comercios afiliados. Con el tiempo, el Fonacot migró a un esquema vía nómina, transformando por completo su alcance.

Branded Content

“Ahora es un depósito directo en la cuenta del trabajador y puede usarlo para lo que guste”, afirmó al describir la flexibilidad del producto. Comentó que esa modificación democratiza el financiamiento, abriendo la posibilidad de usarlo para cualquier fin: salud, educación, vacaciones o consolidación de deudas.

¿Qué hace distinto al crédito Fonacot?

La tasa es el elemento central de la oferta: “No hay crédito de nómina más barato en el mercado que Fonacot”, subrayó el coordinador. En ese sentido, añadió que las comparaciones oficiales muestran que sus productos compiten incluso con entidades bancarias y superan por amplio margen a opciones de Fintech no reguladas, donde los costos pueden multiplicarse por tres o cuatro.

En la operación diaria, Gazca destacó que atienden a una base laboral que suele quedar fuera de la banca tradicional, debido a las exigencias de garantías y requisitos que limitan el acceso a opciones formales y razonables.

“Aquí, el 60% de los créditos son para trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos”, puntualizó.

En cuanto a la oferta, el organismo trabaja con dos productos principales: Crédito en Efectivo y Crédito Mujer en Efectivo. Este último incorpora un incentivo adicional. “Tenemos un foco de género. Buscamos que a las mujeres les presten más y paguen menos”, indicó Salvador.

Branded Content

Confianza fortalecida y combate a malas prácticas

La demanda sigue en crecimiento. En lo que va del año, Fonacot ha otorgado cerca de 1,950,000 créditos. Con ello, se observa que cada vez más trabajadores reconocen la facilidad del proceso.

Por otra parte, el combate a los intermediarios ha sido uno de los cambios más relevantes. “No se requiere acudir a coyotes, es perjudicial para los solicitantes”, advirtió. Anteriormente, estas figuras acaparaban citas, cobraban por gestionarlas o incluso alteraban comprobantes de nómina para inflar salarios.

El Fonacot ha enfrentado esas malas prácticas mediante validaciones más estrictas y control digital. Como parte de las mejoras, modificaron el sistema para impedir la compra de citas y evitar que terceros lucren con trámites que, por diseño, deben ser personales.

¿Cuáles son los requisitos, montos y plazos?

Para los trabajadores, el procedimiento se mantiene acotado a cuatro documentos: identificación oficial, comprobante de ingresos, comprobante de domicilio y estado de cuenta.

“No estamos pidiendo copias de escrituras, ni avales, ni traer a la tía”, ironizó Gazca al hacer énfasis en la sencillez del trámite. Con cita previa, el proceso dura alrededor de 20 minutos y el depósito se hace el mismo día.

El monto máximo puede alcanzar hasta cuatro meses del salario, aunque depende de elementos que el trabajador define. “Tú decides si quieres pagar en 6, 12, 18, 24 o 30 meses y cuánto quieres que te descuenten, 10%, 15% o 20% de tu sueldo”, detalló Gazca. Esta estructura ayuda a evitar el sobreendeudamiento y da mayor margen de decisión.

Un beneficio adicional es la recurrencia. “El 70% de los trabajadores que piden un crédito ya habían solicitado uno antes”, precisó. Además, el usuario no necesita liquidar totalmente el préstamo para solicitar el resto de su línea disponible, lo cual da continuidad financiera sin aumentar presión sobre el ingreso.

Branded Content

Alternativa ideal para los trabajadores

La actividad del Fonacot se intensifica durante la temporada decembrina. No obstante, el coordinador aseguró que la institución está preparada.

“Financieramente estamos muy bien. Tenemos calificación AAA, lo que nos permite trasladar financiamiento barato”, recalcó. La meta anual fue cumplida desde octubre, pero seguirán trabajando para otorgar créditos en el último periodo del año.

Para concluir, Salvador Gazca dirigió dos mensajes: a las empresas los exhortó a cumplir con su responsabilidad. “La afiliación es obligatoria. Si no cumplen, pueden ser acreedoras a una multa”, mencionó. Mientras que a los trabajadores los invitó a comparar las opciones del mercado y visitar el portal www.fonacot.gob.mx para mayor información.

Facebook: @Fonacot.oficial/

Twitter (X): @Fonacot_oficial

Instagram: @fonacot_oficial