Bolsonaro deja prisión domiciliaria para exámenes médicos a semanas de su veredicto

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro salió este sábado de la residencia donde cumple una orden de prisión domiciliaria para asistir a exámenes médicos, a pocas semanas de que la corte suprema falle en el juicio que enfrenta por una presunta intentona golpista.

Autorizado por el supremo, el exmandatario, de 70 años, llegó en la mañana a un centro médico de Brasilia para practicarse una serie de exámenes luego de ser diagnosticado con "síntomas de reflujo e hipo" crónicos, según el pedido de su defensa.

Confinado en su residencia desde principios de agosto por violar una prohibición judicial de uso de redes sociales, el expresidente (2019-2022) se limitó a dar un breve saludo a algunos simpatizantes que lo esperaban frente al hospital DF Star y no se dirigió a la prensa.

El juez a cargo de su proceso le prohibió expresarse en redes sociales, ya sea directamente o a través de terceros, bajo el argumento de que estaba usándolas para obstruir a la justicia.

Bolsonaro, que sufre secuelas de una puñalada que recibió en 2018, cuando era candidato, fue autorizado a permanecer en el hospital por ocho horas y luego deberá regresar a su residencia. Una veintena de simpatizantes lo esperaban afuera con banderas de Brasil, de Israel y de Estados Unidos.

En abril fue sometido una larga cirugía para solucionar una obstrucción intestinal derivada del mismo atentado y permaneció internado durante tres semanas.

A puertas del veredicto

"Creemos que en 2026 Jair Bolsonaro será presidente de Brasil. El pueblo lo pide, el pueblo quiere al presidente Bolsonaro en 2026", dijo a la AFP Marcia Maria, una de las personas que esperaba al exmandatario afuera del hospital.

Acusado de conspirar para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva e inhabilitado electoralmente hasta 2030, Bolsonaro insiste en ser candidato en las presidenciales de 2026.

El principal líder de la derecha y la ultraderecha en Brasil se dice inocente y víctima de "persecución". Su caso ha detonado una crisis diplomática y comercial entre Brasilia y Washintgon.

En represalia al juicio contra su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó aranceles de 50% a las importaciones brasileñas, mientras su gobierno impuso sanciones al juez a cargo del proceso, Alexandre de Moraes y otros siete magistrados del tribunal.

De su lado, Lula ha expresado respaldo a la corte suprema y prometió "defender (...) la soberanía del pueblo brasileño".

A pesar de la presión de Washington, la corte avanza en el juicio y convocó a varias sesiones entre el 2 y el 12 de septiembre para decidir si Bolsonaro es culpable de haber tramado un fallido golpe de Estado, lo que puede llevarlo a la cárcel por unos 40 años.

Las fechas para emitir el veredicto sobre Jair Bolsonaro se cruzan con la convocatoria el 7 de septiembre a manifestaciones en defensa del exmandatario en varias ciudades brasileñas.