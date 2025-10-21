Bancos de EU exigen garantías antes de aprobar préstamo de 20,000 millones a Argentina

Un grupo de bancos estadounidenses, entre los que se encuentran JPMorgan Chase, Citigroup y Goldman Sachs, se muestran reticentes y reclaman garantías antes de respaldar el préstamo de 20,000 millones de dólares a Argentina prometido desde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hace una semana.

Las entidades bancarias piden garantías por parte de Argentina o saber si la Administración Trump respaldará de alguna manera este préstamo. La línea de crédito aún no ha sido finalizada, y si no se resuelven estas dudas, podría no concretarse, según ha avanzado 'The Wall Street Journal'.

Esta línea de crédito se enmarca en el paquete financiero adelantado por el titular del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, que ascenderá a 40,000 millones de dólares.

El Banco Central de la República Argentina y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos confirmaron el pasado lunes la firma de un acuerdo de estabilización cambiaria por un total de 20,000 millones de dólares, a la que se sumará el préstamo que están debatiendo las entidades bancarias estadounidenses.