Se activa swap de divisas entre EU y Argentina

Finalmente, este lunes, a tan solo días de las elecciones legislativas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció la suscripción del famoso "swap" con EU del que tanto se habló en el último tiempo, un elemento clave para fortalecer la liquidez de reservas del regulador monetario. "El punto más relevante del comunicado del BCRA es que el swap podrá utilizarse con fines de intervención cambiaria, lo que -de confirmarse en la práctica- ampliaría el margen operativo para administrar la volatilidad en los dólares financieros y el tipo de cambio oficial", destacó la consultora CEPEC.

Aún no se conocen los detalles técnicos del acuerdo: ni la tasa de interés, ni los costos asociados, ni los condicionamientos de uso. "Estos aspectos serán determinantes para evaluar la verdadera capacidad de intervención del BCRA y el impacto neto sobre sus reservas", apuntan. Según detallaron a El Cronista desde el BCRA, "el impacto en las reservas internacionales se produce una vez que se active cada tramo del swap". Resaltaron que tienen "una hoja de balance solida con amplia liquidez" y que los desembolsos de cada tramo se irán determinando según las necesidades que tengan en el futuro.

En ese sentido, señalaron que la diferencia con el de China, que sí se refleja en las reservas, es que este swap de trata de "operaciones que difieren en algunos aspectos técnicos y por eso tienen una contabilización diferente".

Luego del anuncio, el presidente Javier Milei brindó detalles acerca de cómo será la operación con el Departamento del Tesoro norteamericano. "La estructuración de un swap es un intercambio de monedas. Es decir, nosotros tenemos un crédito por 20,000 millones y ellos tienen crédito en pesos por el equivalente a 20,000 millones de dólares. Solamente se ejecuta cuando usted lo necesita". "En caso de que no podamos salir al mercado de capitales porque el riesgo país sigue siendo muy alto, haremos los pagos del 2026 utilizando la línea de swap, y eso sería tomar deuda para pagar deuda".