El BID también acelera apoyo para Argentina

Tras los acuerdos anunciados esta semana con Estados Unidos, la Argentina consiguió un nuevo apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para 2026. El timing de la reunión que el secretario de Finanzas Pablo Quirno confirmó el martes no podía ser mejor, reconocen en el banco, tras el 'refuerzo' que marcó el titular del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

“Un gusto reencontrarme con el secretario @pabloquirno para seguir fortaleciendo nuestra alianza con Argentina. Hablamos sobre los avances en la programación de 2025, y nuestro compromiso en ampliar significativamente el apoyo para 2026 con un enfoque en políticas y proyectos que potencien el sector privado en el país”, expresó Ilan Goldfajn, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, este jueves en su cuenta de X.

En abril, el titular del BID había detallado financiamiento por 10,000 millones de dólares por tres años, lo que plantea unos 3,000 millones por año. Pero ahora habló de “ampliar significativamente el apoyo”. Por otra parte, el organismo también proveerá financiamiento a través de su brazo para el sector privado, BID Invest.

En el rescate negociado entre el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de los Estados Unidos con el Gobierno, se incluyó reforzar el financiamiento a través de los organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID, que cuando se firmó el acuerdo con el FMI acordaron un paquete de 22,000 millones de dólares para los próximos tres años en conjunto.

A mitad de año, el BID detalló que 7,000 millones para respaldar iniciativas del sector público, mientras que BID Invest canalizará 3,000 millones para fortalecer la inversión privada.

El aporte del BID se basa en financiamiento para los siguientes segmentos del plan de Gobierno: arraigar reformas fiscales a favor de la sostenibilidad y la eficiencia del gasto público y apoyar a la población vulnerable para reducir la pobreza, con énfasis en la mejora de los sistemas de protección social, mayor eficiencia del sistema de salud y desarrollo de habilidades fundamentales.