Allanan palacio presidencial francés en investigación sobre adjudicación de homenajes nacionales

Agentes de la brigada financiera anticorrupción allanaron este martes el Palacio del Elíseo, sede de la presidencia francesa, en el marco de una investigación sobre la organización de los homenajes a grandes personalidades en el Panteón, indicó a AFP una fuente conocedora del caso.

El registro, desvelado por el semanario Le Canard Enchaîné, se enmarca en una investigación sobre las condiciones de adjudicación de las ceremonias de entrada en el Panteón, adjudicadas desde hace 22 años a la empresa Shortcut Events.

El allanamiento se produjo este martes, confirmó la fuente conocedora del caso.

El Panteón, conocido como el "templo de los inmortales", acoge desde finales del siglo XVIII los restos de hombres y mujeres que marcaron la historia de Francia. Actualmente, los presidentes deciden las personalidades que entran.

Según Le Canard Enchaîné, cada "panteonización" cuesta "alrededor de dos millones de euros" (2.36 millones de dólares).

La investigación abarcaría las ceremonias celebradas desde 2002 hasta la entrada en el Panteón en 2024 de los restos del resistente comunista armenio Missak Manouchian, poeta y figura de la lucha contra la ocupación nazi en Francia durante la Segunda Guerra Mundial.

El último en ser homenajeado en octubre fue el exministro Robert Badinter, artífice de la abolición de la pena de muerte y fallecido en 2024. La próxima "panteonización" será la del historiador y resistente judío ejecutado por los nazis Marc Bloch, el próximo mes de junio.