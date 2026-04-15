Accidente de autobús en Ecuador deja al menos 11 muertos y 22 heridos

Un accidente de autobús ocurrido este miércoles en el municipio de Cuenca, perteneciente a la provincia de Azuay, en el centro-sur de Ecuador, dejó al menos, once personas muertas y otras 22 heridas, según el balance preliminar de las autoridades.

El siniestro consistió en la "pérdida de pista y volcadura" del vehículo que, posteriormente, se incendió y quedó "prácticamente consumido" por las llamas, según informó el jefe de Bomberos de Cuenca, Sixto Heras.

Hasta el lugar de los hechos, ubicado en el sector del puente El Chorro y donde se estableció un punto de triaje para la evaluación y traslado de los heridos, se desplazaron siete ambulancias.

Por su parte, los equipos de emergencias ya iniciaron las labores de recuperación de los cuerpos, sin descartar la posibilidad de que aumente el saldo de víctimas mortales derivadas del siniestro vial.