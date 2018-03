Los demócratas no han carecido de energía en lo que han venido a llamar la resistencia al presidente Donald Trump.

Forzaron un debate prolongado con muchos candidatos del gabinete de Trump, estuvieron dentro de una votación para derrotar la secretaria de educación Betsy DeVos y mantener juntos a los 48 demócratas en varios votos para la confirmación del partido. Más allá del Beltway, grandes multitudes salieron a las calles el 21 de enero y, desde entonces, grandes multitudes se han citado en las reuniones del ayuntamiento del Partido­ Republicano para exigir a los representantes retener el Obamacare, investigar al presidente y su asesor de Seguridad Nacional por los lazos rusos y abordar la serie de conflictos de interés que Trump perpetúa al negarse a vender sus negocios.

Sin embargo, como dijo un asesor de la Cámara: No se puede batear a todo al mismo tiempo . La plétora de atropellos y la extraordinaria habilidad de Trump para dominar un ciclo de noticias tras otro continúan angustiando a los demócratas. ¿En qué temas se enfocan? ¿Cómo le arrancan los reflectores a Trump? ¿Van tras todos los republicanos o se centran en el presidente que, en algunos aspectos, molesta tanto a los republicanos como a los demócratas?

Los legisladores y activistas del Congreso también han luchado con una contradicción temática. Por un lado, ven a Trump como una amenaza a las normas democráticas, no sólo al legado de Obama. Por otro lado, ellos (y el resto del país) ven al equipo de la Casa Blanca como francamente inepto. Así que, ¿es Trump un conspirador tortuoso que debe ser abordado cada vez que se estremecen sus músculos políticos, o una figura para ser ridiculizada y para quien se puede confiar en la autodestrucción? La respuesta parece ser: ambos.

La campaña de Trump prosperó en una acción caótica y constante. Llena de insultos. Vimos cómo esto absorbió el oxígeno político, mientras fascinaba a los medios y daba a un electorado malhumorado el berrinche nacional que había estado esperando que se desencadenara. Pero en el gobierno ese mismo enfoque siembra dudas e incertidumbre sobre la democracia misma. Su reclamo sobre el fraude socava el sistema electoral. Su personal incompetente, constantemente bromeando, y sus indulgencias narcisistas destruyen la grandeza de la oficina oval. Sus declaraciones polarizadas sobre la política exterior (¡La política de una sola China está hecha! ¡No, está de vuelta!) socava la fe de los aliados de Estados Unidos y crea fricciones entre países que rara vez pelean. (¿Australia?) No me extraña que Vladimir Putin adore a este tipo.

Trump está creando una duda omnipresente, disfunción y drama, todo los cual hace que el país sea menos un líder del mundo libre que la espina en el pie del mundo libre. Trump no puede mover hacia adelante su agenda, pero puede desestabilizar al país a un grado que Putin nunca imaginó posible.

Cuando el país no sabe si su presidente y consejero de seguridad nacional están comprometidos con lazos rusos o si Trump es un mentiroso inveterado o francamente un loco, EU no puede mantenerse en una buena posición en la escena mundial. Cuando pelea con aliados cercanos, otros amigos históricos sienten que deben defenderse por sí mismos. Mientras que Trump arroja arena en los engranajes de la democracia estadounidense, Occidente se vuelve aún más vulnerable a los estados conflictivos (Rusia, China, Irán, etc.), que amenazan con desenmarañar el orden internacional liberal. En resumen, el caos inducido por Trump es una amenaza tanto para EU como para Occidente.

En respuesta, los demócratas y republicanos preocupados en el Congreso pueden perseguir un par de vías. En primer lugar, pueden crear mayorías a prueba de veto para iniciativas como las sanciones rusas y la reconstrucción militar y de inteligencia en defensa de las democracias occidentales. En segundo lugar, pueden insistir en una investigación tras otra.

Los comités de inteligencia de la Cámara y el Senado supuestamente han comenzado su investigación de las conexiones rusas con la campaña de Trump. El viernes, la senadora Claire McCaskill exigió en una carta al FBI un informe sobre las supuestas conversaciones de Flynn con los rusos. Ella escribió: El general Flynn pudo haber llegado a un acuerdo o implicar una futura cooperación con Rusia y el presidente Vladimir Putin en relación con el alivio de las sanciones o algún tipo de trato preferencial .

Y luego hay una ingeniosa apuesta que Jerry Nadler lanzó la semana pasada. El Washington Post informó que Nadler presentó una ‘resolución de investigación’ el jueves, una táctica parlamentaria relativamente oscura utilizada para obligar a los presidentes y agencias de la rama ejecutiva a compartir registros con el Congreso. Según la práctica de la Cámara, esa resolución debe ser debatida y tratada en comité o de lo contrario debe ser dada de alta a la Cámara para su consideración . Esencialmente esto es similar a una solicitud de descubrimiento gigantesca que se usaría en un litigio:

La resolución de Nadler le pide al procurador general, Jeff Sessions, que proporcione copias de cualquier documento, registro, memorándum, correspondencia u otra comunicación del Departamento de Justicia que pertenezca a cualquier investigación criminal o de contrainteligencia de Trump, su equipo de la Casa Blanca o ciertos asociados de campaña. Cualquier inversión realizada por una potencia extranjera­ o agente de la misma en los negocios de Trump, sus planes de distanciarse de su imperio comercial y cualquier prueba relacionada con Trump dentro de las leyes federales sobre conflictos de intereses o la cláusula sobre emolumentos de la Constitución...

Además de Trump, la resolución pide registros de cualquier investigación dirigida al asesor de Seguridad Nacional, Michael­ Flynn, al exgerente de campaña de Trump, Paul Manafort, consultor de la industria petrolera y al exasesor de campaña de Trump, Carter Page, al operativo político Roger Stone o a cualquier empleado de la Oficina Ejecutiva del presidente. Los cuatro hombres han sido objeto de escrutinio por presuntos vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin .

El proceso es tremendamente simple. La resolución debe ser remitida a un comité. Si no se debate y se vota dentro de los siguientes 14 días, se pasa a la Cámara para debate y votación. Ahora, los republicanos pueden cancelar la resolución con votos de partido en el comité, pero los demócratas deben hacer públicas sus demandas, y obligar a los republicanos a tomar votos que serán vistos como una oportunidad para que Trump, Flynn y otros encubran su mala conducta. Por otra parte, los demócratas en cada comité pueden hacer esto a través de los términos de Trump, destacando cuestiones específicas y forzando el debate incómodo.

El hecho es que los republicanos ya no pueden ignorar los problemas que tienen frente a los ojos. Una cosa es no responder a las convocatorias de audiencias e investigaciones. Otra es ser obligado a defender públicamente las acciones son poco éticas e ilegales de un presidente, un grave peligro para los intereses estadounidenses y la seguridad nacional , dijo Nadler a The Washington Post en una declaración proporcionada por su oficina.

Tomar el caos de Trump mediante el uso quirúrgico y preciso de las reglas de la Cámara puede resultar metafóricamente satisfactorio. Resistir la erosión de las normas democráticas con las reglas democráticas. Resistir el bombardeo de medios de Trump con el debate requerido sobre temas de los que no quiere hablar. Resistir el esfuerzo de los republicanos para escapar de la culpa al atarlos a la malversación de Trump. La táctica de Nadler podría no ser la única solución a los problemas democráticos, pero puede que haya encontrado una herramienta crítica para resistir a Trump y devolvernos a un gobierno democrático y racional.

Jennifer Rubin escribe el blog Right Turn para The Whashington Post.