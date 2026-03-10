El mercado negro de salud avanza

El mercado negro de venta de medicamentos se agudiza ante la falta de medicina en el sector público, donde los tiempos aunque apremian no parecen estar en firme para el abasto y suministro de medicinas este año, ni para el 2027, donde las esperanzas están puestas aún.

Vamos por partes. En el mercado privado de salud no tiene problemas importantes de abasto de medicamentos y utensilios, si llega haber algún faltante, es un tema coyuntural.

No es así en el tema de salud pública, donde los problemas continúan, donde el mercado negro, principalmente en tianguis y por internet, sigue en aumento, ante la falta de medicamentos en el sector salud, y por el bajo poder adquisitivo de la gente, que acude a este mercado porque no le queda otra opción, con el atractivo de que son más baratos y los encuentran.

Es difícil estimar el valor de este mercado negro que afecta al sector formal, dada la naturaleza misma del ilícito, pero se habla de que, en estos dos últimos años subió entre 6 y 8%.

Y es que el desabasto de medicamentos no solo trastoca a las instituciones del IMSS Bienestar, que dirige Alejandro Svarch, sino a todas las instituciones del sector público que se centran en el Seguro Social, bajo la dirección de Zoé Robledo.

Si aunque hay denuncias ante las autoridades, relacionadas con este mercado negro, y la Cofepris, que encabeza Víctor Hugo Borja, emite alertas sanitarias, las necesidades son más grandes. Hablamos de que la urgencia de medicinas básicas hasta de alta prescripción se requieren, y el mercado negro esta siendo la opción.

Situación que no se podrá sostener mucho, dado la alta demanda que existe de medicamento, donde los familiares están saliendo a buscarla como se pueda.

Porque las autoridades siguen detallando el proceso para el suministro del 2027 y resolviendo el de este año.

Donde no solo las licitaciones sino la distribución son temas que han frenado la liberación de la planeación. Pero así se llevó el sexenio pasado, y ya casi dos de este, ojalá que en breve se pueda dar luz verde en la adquisición de medicamentos, porque ya vamos muy tarde.

EN LA MIRA. El jueves 5 de marzo trascendió que el sonado caso del encarcelamiento de uno de los accionistas de la empresa de útiles escolares BACO, está en la mira de las autoridades americanas.

John Urich lleva ocho meses preso en el Reclusorio Sur. La causa que lo puso en prisión fue su hermano Edgar Urich, quien tuvo acceso a la compra de un “combo” con cárcel incluida. Los rumores son muy fuertes e involucran a altos niveles de Tribunales de Justicia en la Ciudad de México.

La disputa por la fortuna multimillonaria de la familia Urich de BACO, es un ejemplo de cómo podrían terminar las disputas comerciales, financieras y legales, entre las grandes corporaciones y las empresas familiares con fuertes inversiones en México. ¿Será que las irregularidades con las qué se pueden operar en temas empresariales se puedan regular y de verdad se haga justicia?