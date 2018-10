El presidente Donald Trump anunció primero en Twitter y luego en unas declaraciones a la prensa que enviaba en un viaje inmediato a Riad a su secretario de Estado, Mike Pompeo, para “intentar llegar al fondo” de la desaparición del periodista Jamal Khashoggi, un ciudadano saudí crítico con las reformas emprendidas por el príncipe Mohamed Bin Salman que se había exiliado en EU y publicaba sus columnas en The Washington Post.

El reino ha sido sometido a un intenso escrutinio por la desaparición de Khashoggi. Los investigadores turcos creen que fue asesinado y desmembrado dentro del consulado saudí en Estambul.

Hablando con reporteros, Trump aseguró que el rey saudí, Salmán bin Abdelaziz, le dijo por teléfono que desconoce qué sucedió con Khashoggi.

“(El rey) realmente no sabía (qué pasó). Quizá, y no quiero meterme en su mente, pero me sonó como que quizá éstos podrían haber sido asesinos por cuenta propia, quién sabe. Vamos a tratar de llegar al fondo (del asunto) muy pronto”, señaló Trump.

Los comentarios del presidente se produjeron horas después de que tres funcionarios turcos dijeron que Arabia Saudita aceptó permitir que investigadores turcos registren el consulado en Estambul, 13 días después de que Khashoggi desapareciera al ingresar a la misión.

La Policía y los servicios secretos turcos están investigando si el periodista fue asesinado dentro del edificio, como denuncian sus compañeros de profesión, y su cuerpo disuelto en ácido.

Khashoggi entró el 2 de octubre en el consulado saudí en Estambul para recoger unos documentos que necesitaba para su próxima boda, pero no volvió a salir.

Admisión de culpa

Horas después CNN informó, citando dos fuentes anónimas, de que los saudís se disponen a publicar un informe en el que asumirán que Kashoggi murió en el consulado. Según esa información, el informe podría decir que el periodista murió en el transcurso de un interrogatorio que “salió mal”. Dirá, asimismo, que se trataba de una operación que iba a incluir sacarlo secuestrado de Turquía que se habría realizado “sin aprobación” ni transparencia.

Una de las fuentes de la cadena ha advertido también que el informe, que aún se está preparando, podría cambiar.