Trudeau recomienda a México abrirse al capital privado en minerales y petróleo

México debe permitir la inversión privada para la extracción de minerales “críticos” como el litio y el petróleo, recomendó a México el presidente de Canadá, Justin Trudeau. Esto, dijo Trudeau, convertirá a la región de América del Norte en líder en la producción de autos eléctricos.

Trudeau llamó a conservar el comercio de México, Canadá y Estados Unidos como un eje de prosperidad para la región, lo que exige condiciones para brindar empleos a los ciudadanos. Trudeau pronunció este mensaje durante su primera actividad tras llegar a México, una reunión privada con integrantes del sector privado trilateral organizada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la US Chamber of Commerce y el Business Council of Canada.

De visita en México para una cumbre trilateral con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el estadounidense Joe Biden, Trudeau aseguró que Canadá es un socio confiable en la relación comercial trilateral y ofreció la operación de sus empresas mineras para aprovechar al máximo los minerales críticos que lleven a elaborar autos eléctricos y generen empleos a los ciudadanos.

“Los autos eléctricos que quieren conducir los ciudadanos usan minerales críticos y Canadá liberó los materiales críticos para ver las oportunidades que teníamos y ser líderes, adentrándonos en una economía de energías limpias”, dijo el presidente Trudeau.

Trudeau dijo que existen grandes ventajas y oportunidades en los sectores automotriz, agroalimentario y energético que el mundo está viendo a América del Norte para poder crearlas.

El Gobierno mexicano creó una empresa pública para la explotación del litio, en la cual se analiza otorgar concesiones a empresas mexicanas, estadounidenses y canadienses, según informó hace unos días el presidente López Obrador.

El mandatario de Canadá afirmó que su país es un socio estable y confiable y un líder de mineras responsables con el medio ambiente.

Trudeau destacó la importancia de fortalecer la relación comercial y recordó que hace unos años se presentó el riesgo de perder el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) luego de algunas inquietudes del entonces presidente estadounidense Donald Trump, aunque se procedió a mejorar el ambiente y los beneficios para los ciudadanos y trabajadores.

“Hace unos años casi perdemos el acuerdo comercial y trabajamos con los gobiernos norteamericano y mexicano para destacar la importancia... Era cuestión de bienestar de los países y ciudadanos”, expuso.