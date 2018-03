Seattle, Washington. Tan sólo unos minutos antes de despuntar el día, pasadas apenas las seis de la mañana, se acercaron, con frío, al local número 1912 de Pike Street en Seattle para entrar a la única cafetería que se encontraba abierta.

No obstante, pese a lo lógico que resultaba el deseo de café a esa hora de la madrugada, salieron de la tienda sin más que algunas fotografías y tazas conmemorativas de la que presume ser la primera sucursal de Starbucks en el mundo, que luce, para avalarlo, una placa en bronce a un costado de la barra desde la que se despachan, cada día, cientos de bebidas.

El establecimiento, que sin duda es el más viejo de la cadena, guarda esencialmente la apariencia que tenía hace casi medio siglo y exhibe, incluso, el logotipo original (también muy similar al actual), aunque algunos lugareños aseguran que no se trata del mismo sitio donde inició la exitosa historia de la trasnacional cafetera. Éste es un motivo más para que los detractores de la marca se nieguen a visitar la sucursal, que no cuenta con mesas ni sillas para disfrutar in situ de su oferta en un horario tan inusual.

Sin embargo, para contrarios y simpatizantes de Starbucks, la ubicación de esta tienda ofrece otras ventajas, sobre todo a tan temprana hora, pues al margen de tumultos, a sólo unos pasos, tiene un mirador desde el que se puede apreciar el amanecer, un espectáculo que, por breves instantes, le quita el estigma de gris a esta ciudad estadounidense.

Sabor de mercado local

Asimismo, los amantes de lo auténtico podrán ser testigos de cómo inicia actividades el Pike Place Market, un mercado centenario que pese a su eclecticismo tiene por todos lados el sello de lo local.

Los primeros en llegar son los vendedores de productos del mar, quienes conforme se van haciendo de audiencia, empiezan a realizar malabares con su mercancía, de ahí que sean mejor conocidos como los lanzadores de pescado.

Los floristas son otros que van llenando de colorido las aceras del lugar, junto a los músicos y a los artistas urbanos; mientras que pequeños restaurantes y muchas más cafeterías que van impregnando los alrededores con sus aromas.

Quienes no son tan adictos al café podrían dejarse seducir por las decenas de variedades de infusiones que presentan los anaqueles del Market Spice, una tienda especializada en especias y tés que, como buena empresa con sede en Seattle, también cuenta con un inventario de granos provenientes de todo el mundo.

Y para acompañar cada sorbo del a veces tan amargo elixir, la oferta de pastelillos y panes también es muy variada, destacando propuestas como la de la empresa rusa Piroshky Bakery, que lo mismo tiene en su menú una empanada de salmón ahumado que un rollo de canela y semilla de amapola. Otro clásico ya en los alrededores del mercado, que continuamente está generando larguísimas filas de gente.

Sólo un pretexto

Ahora bien, cuando cayeron en cuenta que el café era solamente un pretexto en torno al cual se podrían reunir con gente muy especial para tener una experiencia sin igual, entonces pusieron mucha más atención en el lugar y se alejaron del área del mercado para recorrer otras zonas de la ciudad.

Llegaron a Pioneer Square, por ejemplo, y se sentaron en el Merchant’s Café, que asegura ser el restaurante más antiguo, no sólo de Seattle, sino de toda la costa oeste de Estados Unidos, el cual cuenta con un ambiente, una atmósfera y una historia que supera por mucho a su carta.

Después dieron la vuelta por el barrio de Capitol Hill, con sus espectaculares mansiones neoclásicas, su comunidad gay, sus vestigios rockanroleros, bares y cafés.

Cuando quisieron disfrutar de las panorámicas de la urbe acudieron al café del rascacielos más alto del centro de Seattle: el Columbia Center. De ahí fueon al Sky City Restaurant, que corona al que es por excelencia el ícono de la ciudad: la Space Needle. Infraestructura giratoria que los dejó ver increíbles puestas de sol tras las montañas.

A ras de suelo, nuevamente, se sorprendieron con el Collections Café, que almacena una compilación diferente en cada rincón, desde acordeones y carritos hasta muñecas, radios, libros y mucho más.

El lugar, por sí mismo muy vistoso, se encuentra rodeado del Chihuly Garden and Glass, una suerte de jardín botánico hecho a base de obras trabajadas en vidrio, que crean un escenario singular.

La nueva apuesta de Starbucks

La lista de lugares interesantes donde poder disfrutar del café podría no acabar en esta ciudad que ha sido especialmente seducida por el grano; sin embargo, sus pasos se encaminaron de nueva cuenta hacia la Pike Street, esta vez a la altura del número 1124, donde Starbucks ha lanzado al mundo un nuevo concepto bajo el apellido Roastery.

Es un proyecto que pretende llevar la experiencia de tomar café a otro nivel, con clínicas detalladas sobre cómo se lleva a cabo la selección de los granos más raros y exclusivos del orbe, pertenecientes a la categoría Starbucks Reserve; su proceso de tostado, las formas de preparación y sus distintos sabores, a través de una cata o degustación.

De este modo, el lugar, de entrada más grande que cualquier otra sucursal, presenta un menú ambicioso y una distribución del espacio que lo hace parecer, según desde donde se mire, como un café convencional, un laboratorio de química, una fábrica de tostado y hasta una tienda de recuerdos.

Disfrutaron de toda la experiencia, conscientes de que estaban formando parte de una nueva historia de éxito. Algo que pronto Seattle exportaría a todo el mundo, confirmando porqué es la meca del café en Estados Unidos, una urbe que se bebe a sorbitos y que va despertando en el visitante todo un cúmulo de emociones y sensaciones extraordinarias.

Cómo llegar

Delta Airlines ofrece itinerarios con escalas en Atlanta, Nueva York, Detroit o Salt Lake City. La experiencia gourmet inicia en el Delta Sky Club en el Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma y continúa con los servicios premium que ofrece la aerolínea.

Adicional

Seattle cuenta con la mayor concentración de cafeterías en Estados Unidos y destaca por ser la cuna de la cadena Starbucks.

Seattle ha sido cuna de grandes emporios líderes globales en sus respectivos campos, entre ellos, Starbucks, Boeing, UPS y Microsoft.

Savor Seattle, operador turístico, ofrece un delicioso paseo gastronómico a través de las instalaciones del centenario mercado de la llamada Ciudad Esmeralda de Estados Unidos.

Hospedaje

Sheraton Seattle

www.sheratonseattle.com

1,400 6th Ave, Seattle, Estados Unidos.

Tel: (001206) 621-9000

Four Seasons

www.fourseasons.com

99 Union St, Seattle, Estados Unidos.

Tel: (001206) 749-7000

Restaurantes

Starbucks Roastery

ttp://roastery.starbucks.com

1124 Pike St, Seattle, Washington, EU

Tel: (001 206) 624-0173

Collections Café