Madrid. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, garantizó que mientras los socialistas gobiernen “no habrá independencia en Cataluña” ni un referéndum sobre su secesión de España.

“No es no. Si hay un gobierno socialista, no habrá independencia en Cataluña, no habrá referéndum por la independencia y no se va a quebrar la Constitución española en Cataluña”, puntualizó en un acto de precampaña a tres semanas de las elecciones legislativas del 28 de abril.

En referencia al fallido intento de secesión de octubre del 2017, enfatizó que “el separatismo y la derecha saben que la independencia no se va a producir, porque la Constitución española no lo regla, no lo reconoce, (y) porque la comunidad internacional ha dado la espalda a los líderes independentistas”.

Las declaraciones de Sánchez se producen luego de que el líder de los socialistas en Cataluña, Miquel Iceta, levantara una polémica a finales de marzo, al asegurar en una entrevista a un diario vasco que si “ 65% de los ciudadanos (catalanes) quiere la independencia la democracia debe encontrar un mecanismo para habilitarla”.

El problema en Cataluña no es la independencia, sino la convivencia, y para resolverlo hay dos vías: “continuar confrontando, como quiere la derecha y el independentismo, o apelar al diálogo (...) que es lo que defiende el Partido Socialista”, agregó Sánchez, quien se vio obligado a convocar elecciones anticipadas el 28 de abril, cuando los diputados independentistas le negaron su apoyo y condenaron al fracaso su presupuesto.

Pactos

El líder socialista negó haber tejido alguna alianza parlamentaria con los independentistas, y lo presentó como algo circunstancial en la dinámica parlamentaria. Advirtió del peligro de que Partido Popular (PP), Ciudadanos (Cs) y VOX puedan sumar mayoría.